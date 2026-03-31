Образование без парты: эти факторы мешают перевести детей на домашнее обучение

Каждый третий родитель в России (30%) задумывается о переводе ребенка на домашнее обучение, при этом 60% из них уверены в положительном влиянии такого формата на будущее детей. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы Skysmart, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Среди родителей, которые переживают из-за перехода на домашнее обучение, 18% назвали основной причиной необходимость менять личный или рабочий график, так как ребенок будет постоянно находиться дома. Еще 10% считают, что в таком формате дети будут проводить больше времени в гаджетах. При этом 5% респондентов не решаются на этот шаг из-за страха осуждения со стороны родственников, учителей или окружения.

Нехватку общения со сверстниками как проблему отметили 4% опрошенных. Еще 4% родителей выразили опасение, что уровень знаний может оказаться ниже, поскольку ребенку будет сложно учиться самостоятельно.

Академический директор Skysmart Анастасия Екушевская отметила, что многие опасения родителей связаны с распространенными мифами о домашнем обучении. По ее словам, такой формат не означает полной изоляции ребенка или отсутствия системы обучения.

"Сегодня существуют образовательные платформы и онлайн-школы, где дети регулярно взаимодействуют с преподавателями и одноклассниками, участвуют в совместных занятиях и получают системную программу обучения. При грамотной организации домашнее обучение может быть таким же эффективным, как и традиционная школа, а иногда даже более комфортным форматом для ребенка", — рассказала Екушевская.