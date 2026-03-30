Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новогодние цели россиян рухнули уже к весне: какие планы оказались самыми невыполнимыми

Общество

Большинство россиян не смогли выполнить новогодние обещания: ни один из запланированных пунктов не реализовали 67% опрошенных, а цели по закрытию долгов и заботе о здоровье достигли лишь 11% и 13% соответственно. Об этом говорится в исследовании девелопера Level Group, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Дела
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дела

Согласно опросу, разрыв между планами и реальностью оказался существенным. Так, 29% россиян планировали избавиться от кредитов или ипотеки, однако в первом квартале 2026 года это удалось лишь 11% респондентов. Схожая ситуация наблюдается и в сфере заботы о здоровье: пройти обследование намеревались 28% опрошенных, но реализовать это смогли только 13%.
 
Улучшение жилищных условий вошло в число новогодних целей у 15% россиян. Однако фактически купить квартиру удалось лишь 9% опрошенных. При этом еще 19% не довели процесс до сделки, но начали действовать — открывали накопительные счета, ходили на просмотры и подавали заявки на ипотеку. Опрос также показал, что из 25% россиян, планировавших путешествия и новые впечатления, реализовать это удалось лишь 3%.

Сразу 30% опрошенных отказались от планов покупки жилья из-за изменения обстоятельств. Еще столько же находятся на стадии планирования — они изучают рынок, но пока не формируют накопления. При этом 12% признались, что временно отложили этот вопрос из-за нехватки ресурсов.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин отметил, что достижение таких целей требует взвешенного подхода к финансам и грамотного распределения нагрузки. По его словам, важно заранее оценивать свои возможности и формировать финансовую устойчивость.

"Амбициозная цель – купить квартиру – может разбиться о реальность, если не планировать свои финансы. Чтобы не выгореть от обязательств по ипотеке и стать счастливым обладателем квартиры, ежемесячный платеж не должен превышать 40–50% дохода. Если это условие соблюдено, далее следует использовать правило “сначала заплати себе”, предполагающее откладывание нужной суммы денег на взнос по ипотеке сразу при получении дохода. Перед тем, как брать ипотеку, рекомендую накопить подушку безопасности, включающую расходы на 3-6 месяцев жизни, чтобы сохранить стабильность и спокойствие в случае снижения дохода или непредвиденных ситуаций", — подчеркнул Овечкин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.