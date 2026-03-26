Соседи не верили в последствия — пока не получили иск: табачный дым стал причиной компенсации

Жители многоквартирных домов вправе через суд взыскать компенсацию с соседей за табачный дым, неприятные запахи и антисанитарию при наличии подтвержденных нарушений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Фото: www.freepik.com by atlascompany is licensed under Free More info Сигареты

Он пояснил, что право на благоприятную среду проживания закреплено законом и регулируется санитарными нормами. По его словам, основанием для жалоб могут быть не только табачный дым, но и любые стойкие запахи или задымление, мешающие соседям. Алешкин отметил, что такие нарушения необходимо фиксировать с участием участкового или управляющей компании.

"Такие нарушения фиксируются актами с участием участкового или управляющей компании. При системном характере проблемы привлекается специалист, который фиксирует объем дыма, его состав и вредность. Также возможно привлечение к ответственности за нарушение запрета курения в установленных законом местах через надзорные органы. Кроме того, обращаются в суд за защитой права на нормальные условия проживания", — сказал Алешкин.

Он отметил, что при наличии последствий для здоровья можно требовать компенсацию вреда. По его словам, речь идет о случаях, когда воздействие дыма приводит к аллергическим реакциям или другим нарушениям, требующим обращения за медицинской помощью и подтвержденным специалистами.

"Если такое воздействие привело к проблемам со здоровьем, это может стать самостоятельным основанием для требований. Важно подтвердить причинно-следственную связь между этим воздействием и наступившими последствиями. Для этого потребуются медицинские документы и заключения специалистов. После этого можно заявлять требования о возмещении вреда. Причем речь может идти как о прямых, так и о косвенных убытках", — добавил Алешкин.

Адвокат напомнил, что за подобные нарушения может наступать административная ответственность, в том числе по нормам о курении в установленных законом местах. По его словам, для физических лиц штраф составляет от 500 до 1 500 рублей за первое нарушение. Алешкин уточнил, что для должностных лиц предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 80 тысяч рублей.