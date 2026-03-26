Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, бюджетный омлет: в самарских магазинах обычный завтрак превратился в символ роскоши
Эффект фигуристки на планете: как таяние ледников постепенно замедляет вращение Земли
Пацифизм кончился — страх остался: Москва напомнила Токио о цене территориальных претензий
Коммунальный паралич под Пензой: прокуратура вскрыла пятилетний застой в сельском водоснабжении
Вместо новых колес — ремонт старых: в Чебоксарах рынок автокредитов ушел в крутое пике
Фигура меняется на глазах: в этих случаях за набором веса стоят не калории, а болезнь
Забыть про пробки на М-5: 13 городов, куда из Самары можно будет улететь за копейки
Собрать ребенка и не разориться: в Чувашии увеличили сумму поддержки для многодетных семей
Пособия по-новому: в Костроме власти разрешили многодетным быть чуть богаче установленного лимита

Соседи не верили в последствия — пока не получили иск: табачный дым стал причиной компенсации

Общество

Жители многоквартирных домов вправе через суд взыскать компенсацию с соседей за табачный дым, неприятные запахи и антисанитарию при наличии подтвержденных нарушений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Фото: www.freepik.com by atlascompany is licensed under Free More info
Он пояснил, что право на благоприятную среду проживания закреплено законом и регулируется санитарными нормами. По его словам, основанием для жалоб могут быть не только табачный дым, но и любые стойкие запахи или задымление, мешающие соседям. Алешкин отметил, что такие нарушения необходимо фиксировать с участием участкового или управляющей компании.

"Такие нарушения фиксируются актами с участием участкового или управляющей компании. При системном характере проблемы привлекается специалист, который фиксирует объем дыма, его состав и вредность. Также возможно привлечение к ответственности за нарушение запрета курения в установленных законом местах через надзорные органы. Кроме того, обращаются в суд за защитой права на нормальные условия проживания", — сказал Алешкин.

Он отметил, что при наличии последствий для здоровья можно требовать компенсацию вреда. По его словам, речь идет о случаях, когда воздействие дыма приводит к аллергическим реакциям или другим нарушениям, требующим обращения за медицинской помощью и подтвержденным специалистами. 

"Если такое воздействие привело к проблемам со здоровьем, это может стать самостоятельным основанием для требований. Важно подтвердить причинно-следственную связь между этим воздействием и наступившими последствиями. Для этого потребуются медицинские документы и заключения специалистов. После этого можно заявлять требования о возмещении вреда. Причем речь может идти как о прямых, так и о косвенных убытках", — добавил Алешкин.

Адвокат напомнил, что за подобные нарушения может наступать административная ответственность, в том числе по нормам о курении в установленных законом местах. По его словам, для физических лиц штраф составляет от 500 до 1 500 рублей за первое нарушение. Алешкин уточнил, что для должностных лиц предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 80 тысяч рублей.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Прибалтика
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Садоводство, цветоводство
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Садоводство, цветоводство
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Прощай, бюджетный омлет: в самарских магазинах обычный завтрак превратился в символ роскоши
Мировой сионизм, квашеная капуста как валюта и отель для Мессии: эксперт по Ближнему Востоку объясняет, кто поджёг Тегеран и чем это кончится для всех нас
Эффект фигуристки на планете: как таяние ледников постепенно замедляет вращение Земли
Пацифизм кончился — страх остался: Москва напомнила Токио о цене территориальных претензий
Коммунальный паралич под Пензой: прокуратура вскрыла пятилетний застой в сельском водоснабжении
Вместо новых колес — ремонт старых: в Чебоксарах рынок автокредитов ушел в крутое пике
Бонусы с двойным дном: как программа лояльности превращается в инструмент тотального скоринга клиента
Фигура меняется на глазах: в этих случаях за набором веса стоят не калории, а болезнь
Забыть про пробки на М-5: 13 городов, куда из Самары можно будет улететь за копейки
Собрать ребенка и не разориться: в Чувашии увеличили сумму поддержки для многодетных семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.