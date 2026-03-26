Российская "творческая элита", покинувшая страну с началом СВО, внезапно лишилась своего главного таланта — красноречия. Как только громыхает на Ближнем Востоке, те, кто годами оттачивал слог в обличительных письмах против Кремля, резко уходят в режим радиомолчания. Владимир Путин вскрыл этот нарыв на заседании Совета по культуре, указав на поразительную избирательность гуманизма уехавших артистов.
Президент России прокомментировал реплику писателя Захара Прилепина о деятелях культуры, подписывавших коллективные воззвания против спецоперации. Путин подчеркнул, что их нынешнее молчание по поводу действий американо-израильской коалиции против Тегерана выглядит максимально красноречиво. Грохот взрывов в регионе, где ПВО Израиля не справляется с угрозами, не вызывает у "эмигрантов совести" желания марать бумагу.
"Вот вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма. Я так понимаю, что после начала СВО", — отметил Владимир Путин.
По его словам, "эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых трагических событий на Ближнем Востоке". Глава государства четко обозначил: совесть этих людей работает строго по расписанию западных грантов.
"Это не просто забывчивость. Это четкое понимание правил игры: за критику Москвы платят, за критику действий Вашингтона — выставляют на мороз", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Ситуация за пределами России накаляется. Идет уже четвертая неделя прямого противостояния американо-израильской коалиции и Ирана. Пока Дональд Трамп через соцсети "побеждает" Тегеран, реальность на земле выглядит иначе. США приоритизируют силовое давление над любыми рисками, превращая регион в полигон. При этом Вашингтон сталкивается с тем, что подземные ракетные города Ирана остаются неприступной крепостью.
Трамп вынужден маневрировать. Он даже отменил визит в Китай, планировавшийся на конец марта, чтобы собрать хоть какие-то козыри в войне. Но "деятели культуры" словно ослепли. Для них трагедия имеет значение только тогда, когда в ней можно обвинить собственную страну. Совершенно очевидно, что это вещи явно связанные с политической конъюнктурой, подытожил президент.
"Рынок гуманизма монополизирован. Мы видим, как финансовые интересы западных структур диктуют повестку даже тем, кто называет себя свободным творцом", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Пацифизм "беженцев" разбивается о реальность международных отношений. Если Россия защищает свои интересы — это агрессия. Если коалиция стирает с лица земли военные объекты в другой части света — это демократия. Иран же продолжает свою партию, используя дипломатическую хитрость вместо поспешных ответов.
Путин акцентировал внимание на том, что нынешние лидеры мнений, осевшие в Европе и Израиле, превратились в политический инструмент. Их тексты — не порыв души, а отработка обязательств. Трагедия на Ближнем Востоке лишь подтвердила: их "миролюбие" имеет жесткие географические и политические границы.
"Подобная избирательная слепота окончательно разрушает репутацию этих людей внутри России. Возвращаться им будет некуда не из-за законов, а из-за презрения публики", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
События вокруг Ирана стали идеальным лакмусовым бумажкой для проверки искренности пацифизма тех, кто критиковал СВО. Отсутствие их реакции на действия США в регионе доказывает ангажированность их позиции.
Ситуация критическая: Дональд Трамп переносит свой визит в Пекин, пытаясь стабилизировать ситуацию и найти рычаги давления на Тегеран до конца марта.
Иран не спешит с лобовой атакой, предпочитая стратегию удержания энергетических коридоров и демонстрацию своих подземных оборонительных возможностей.
Это готовность творческих деятелей подстраивать свои моральные принципы под требования западной политической повестки ради сохранения статуса и финансов за рубежом.
