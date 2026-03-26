Общество

Российская "творческая элита", покинувшая страну с началом СВО, внезапно лишилась своего главного таланта — красноречия. Как только громыхает на Ближнем Востоке, те, кто годами оттачивал слог в обличительных письмах против Кремля, резко уходят в режим радиомолчания. Владимир Путин вскрыл этот нарыв на заседании Совета по культуре, указав на поразительную избирательность гуманизма уехавших артистов.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Free More Info
Владимир Путин

Логика двойных стандартов: почему молчат пацифисты

Президент России прокомментировал реплику писателя Захара Прилепина о деятелях культуры, подписывавших коллективные воззвания против спецоперации. Путин подчеркнул, что их нынешнее молчание по поводу действий американо-израильской коалиции против Тегерана выглядит максимально красноречиво. Грохот взрывов в регионе, где ПВО Израиля не справляется с угрозами, не вызывает у "эмигрантов совести" желания марать бумагу.

"Вот вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма. Я так понимаю, что после начала СВО", — отметил Владимир Путин.

По его словам, "эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых трагических событий на Ближнем Востоке". Глава государства четко обозначил: совесть этих людей работает строго по расписанию западных грантов.

"Это не просто забывчивость. Это четкое понимание правил игры: за критику Москвы платят, за критику действий Вашингтона — выставляют на мороз", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ближневосточный ландшафт: Иран против коалиции

Ситуация за пределами России накаляется. Идет уже четвертая неделя прямого противостояния американо-израильской коалиции и Ирана. Пока Дональд Трамп через соцсети "побеждает" Тегеран, реальность на земле выглядит иначе. США приоритизируют силовое давление над любыми рисками, превращая регион в полигон. При этом Вашингтон сталкивается с тем, что подземные ракетные города Ирана остаются неприступной крепостью.

Приоритет "артистов-беглецов" Реальность на Ближнем Востоке
Критика СВО для сохранения активов Масштабные удары по инфраструктуре Ирана
Молчание о жертвах среди персов Энергетический хаос и угроза блокады проливов

Трамп вынужден маневрировать. Он даже отменил визит в Китай, планировавшийся на конец марта, чтобы собрать хоть какие-то козыри в войне. Но "деятели культуры" словно ослепли. Для них трагедия имеет значение только тогда, когда в ней можно обвинить собственную страну. Совершенно очевидно, что это вещи явно связанные с политической конъюнктурой, подытожил президент.

"Рынок гуманизма монополизирован. Мы видим, как финансовые интересы западных структур диктуют повестку даже тем, кто называет себя свободным творцом", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Политическая конъюнктура вместо совести

Пацифизм "беженцев" разбивается о реальность международных отношений. Если Россия защищает свои интересы — это агрессия. Если коалиция стирает с лица земли военные объекты в другой части света — это демократия. Иран же продолжает свою партию, используя дипломатическую хитрость вместо поспешных ответов.

Путин акцентировал внимание на том, что нынешние лидеры мнений, осевшие в Европе и Израиле, превратились в политический инструмент. Их тексты — не порыв души, а отработка обязательств. Трагедия на Ближнем Востоке лишь подтвердила: их "миролюбие" имеет жесткие географические и политические границы.

"Подобная избирательная слепота окончательно разрушает репутацию этих людей внутри России. Возвращаться им будет некуда не из-за законов, а из-за презрения публики", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы

Почему Путин вспомнил об уехавших артистах именно сейчас?

События вокруг Ирана стали идеальным лакмусовым бумажкой для проверки искренности пацифизма тех, кто критиковал СВО. Отсутствие их реакции на действия США в регионе доказывает ангажированность их позиции.

Как обострение на Ближнем Востоке влияет на график политиков?

Ситуация критическая: Дональд Трамп переносит свой визит в Пекин, пытаясь стабилизировать ситуацию и найти рычаги давления на Тегеран до конца марта.

Какова позиция Ирана в этом конфликте?

Иран не спешит с лобовой атакой, предпочитая стратегию удержания энергетических коридоров и демонстрацию своих подземных оборонительных возможностей.

Что Путин понимает под "политической конъюнктурой" в культуре?

Это готовность творческих деятелей подстраивать свои моральные принципы под требования западной политической повестки ради сохранения статуса и финансов за рубежом.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
