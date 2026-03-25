Написал на эмоциях — расплатился рублем: переписка легко превращается в повод для иска

Возможность наказания за оскорбление напрямую зависит от того, где оно было написано — в личной переписке или в общем чате. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал юрист, медиатор, доцент Академии адвокатуры и нотариата, руководитель группы медиации общественного совета Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судья держит золотые весы

Капштык пояснил, что привлечь к ответственности за оскорбление в личной переписке крайне сложно. Он отметил, что такие сообщения не считаются публичными и рассматриваются в рамках частного общения. По его словам, в подобных случаях большое значение имеет контекст диалога.

"Привлечь к ответственности за оскорбление в личной переписке сложно, поскольку защита может ссылаться на то, что используемые выражения являются частью привычного общения между собеседниками. При этом важно учитывать, что именно было сказано и как это сформулировано. Не каждое резкое высказывание автоматически признается оскорблением. Многое зависит от содержания фразы и обстоятельств, при которых она была сделана", — отметил юрист.

Он добавил, что при этом уже есть отдельные судебные решения, когда за оскорбления в переписке назначались штрафы. Специалист уточнил, что в таких случаях используются доказательства, например нотариально заверенные скриншоты. Однако подобные решения могут оспариваться.

"Был случай, когда человек обратился в суд, предоставил нотариально заверенные скриншоты переписки, и суд вынес решение о штрафе. Но это решение было обжаловано. Возник вопрос, давал ли второй участник согласие на публикацию переписки. Поэтому такие дела остаются спорными и не всегда доходят до окончательного результата", — пояснил Капштык.

Юрист также подчеркнул, что важно отличать мнение от оскорбления, поскольку не каждое резкое высказывание считается нарушением. Он пояснил, что, например, грубая характеристика человека может восприниматься как субъективное мнение.

При этом прямые оскорбления или унизительные формулировки уже могут подпадать под ответственность. По его словам, в каждом случае учитывается, что именно было сказано и в какой ситуации это произошло.

"Если речь идет, например, об общем чате, то это уже может квалифицироваться как публичное оскорбление или клевета. В таких случаях у пострадавшего возникают основания для обращения в суд с соответствующим иском. Также может ставиться вопрос о принесении извинений и опровержении сведений на той же площадке, где они были распространены. Кроме того, лицо вправе заявить требование о взыскании компенсации морального вреда в установленном законом порядке", — заключил Капштык.