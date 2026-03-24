Хранят годами и не задумываются: эти вещи на балконе могут обернуться штрафом

Хранение на балконе горючих веществ, мебели и других предметов может обернуться штрафами, если они создают риск возгорания или мешают эвакуации при пожаре. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала сопредседатель НП "Управдом", эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова.

Она пояснила, что хранение на балконе горючих и легковоспламеняющихся материалов считается нарушением требований пожарной безопасности и может повлечь штраф. По ее словам, даже при отсутствии инцидентов сам факт хранения таких предметов уже является основанием для ответственности.

"На балконах и лоджиях не допускается хранение воспламеняющихся и легкогорючих материалов, в том числе бензина в канистрах или газовых баллонов. Даже внешний фактор, например случайно брошенный окурок, может привести к возгоранию. В таких случаях собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Эти меры направлены на снижение рисков и защиту жильцов", — отметила она.

Она добавила, что в ряде домов балконы и лоджии могут использоваться как дополнительные пути эвакуации при пожаре. По ее словам, в таких случаях там устанавливаются специальные конструкции — люки и лестницы, обеспечивающие возможность покинуть помещение.

"Если на балконе предусмотрены пожарные люки и лестницы, их нельзя загромождать никакими предметами. Не допускается размещение мебели и других крупногабаритных вещей, которые могут перекрыть доступ к этим конструкциям. В экстренной ситуации это может помешать эвакуации и создать угрозу для жизни и здоровья людей. За такие нарушения собственник может быть привлечен к ответственности", — добавила специалист.

Она также предупредила, что балкон не стоит превращать в место для хранения ненужных вещей. По ее словам, подобный подход сам по себе повышает вероятность нарушений и может привести к ответственности, если будут выявлены несоответствия требованиям пожарной безопасности.