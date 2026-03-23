Присяга тянется за фронтовым офицером: замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткин умер на 61-м году жизни

На 61-м году жизни скоропостижно скончался заместитель председателя Комитета ГД по обороне, ветеран боевых действий Юрий Швыткин.

Госдума. Центральный вход. Москва 05.08.2025
Фото: commons.wikimedia.org by SmallSonMarex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Госдума. Центральный вход. Москва 05.08.2025

О смерти парламентария сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что уход Швыткина стал невосполнимой утратой для всего депутатского корпуса.

Юрий Николаевич был кадровым офицером, чья биография неразрывно связана с защитой государственных интересов. За плечами парламентария — три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. До последнего времени он активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации, неоднократно выезжая в зону боевых действий в качестве добровольца.

Избиратели Красноярского края знали Швыткина как принципиального лоббиста интересов региона. Коллеги по Госдуме отмечают его исключительную надежность и отзывчивость, называя его настоящим патриотом, который до конца оставался верен присяге и долгу перед страной.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
