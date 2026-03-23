Ужин с экстремистами: в Мордовии разгорелся скандал из-за посиделок высших чинов с радикалами
Энергия на исходе — рейсы на нуле: троллейбусы Петрозаводска сворачивают вечерний график
Руины оживают под крышей приюта: историческая постройка в Сортавале обретает функцию спасения уличных животных
Бюджетные триллионы в деле: новые магистрали меняют логистическую карту Петербурга
Не кризис, а новая реальность — будет еще хуже: описан сценарий затяжного конфликта и бедной экономики
Золотой стандарт Северо-Запада: сотни новых проектов превратили суровый край в глобальную стройплощадку
Бизнес на человеческом горе: следствие раскрыло сеть теневых брокеров в ритуальной сфере Вологды
Эхо гудка над серым асфальтом: историческая площадь в Петербурге перестанет быть безымянной
Увольнение по-ирански: как КСИР выставил Трампа и Пентагон посмешищем на весь мир

Голуби атакуют дворы: где кормить птиц, чтобы не платить штрафы и не ссориться с соседями

Общество

Кормление голубей возле жилых домов и парковок приводит к тому, что птицы привыкают к этим местам, начинают регулярно там собираться и в итоге создают загрязнение и поводы для жалоб со стороны жителей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин.

Фото: unsplash.com by bruno costa is licensed under Free to use under the Unsplash License
Мишин отметил, что претензии к кормлению голубей возникают из-за того, что люди часто делают это в неподходящих местах, создавая неудобства для окружающих. По его словам, именно такие ситуации становятся поводом для локальных инициатив, включая попытки ввести штрафы на уровне отдельных муниципалитетов. 

"Отдельные муниципалитеты пытались вводить штрафы за кормление голубей, но это не федеральная практика. При этом сами птицы ни в чем не виноваты — они живут рядом с человеком и являются частью городской среды. Это мирные и полезные птицы, которых на протяжении тысячелетий использовали как средство связи, в том числе в военное время. Поэтому проблема заключается не в голубях, а в том, как люди выстраивают с ними взаимодействие", — сказал он.

Эксперт объяснил, что основные неудобства возникают из-за неправильного выбора места кормления. Он уточнил, что птицы привязываются к точкам, где получают пищу, и продолжают регулярно туда возвращаться. В результате помет появляется не только у тех, кто их кормит, но и у окружающих — на окнах, фасадах и автомобилях.

"Нельзя кормить голубей на балконе, около дома или на подоконнике, потому что птицы привыкают к этому месту. В результате они оставляют помет не только у того, кто их кормит, но и у соседей, что вызывает недовольство. Не стоит кормить птиц и вблизи парковок, поскольку это приводит к загрязнению автомобилей. Кормовые зоны лучше организовывать в скверах и парках, где люди отдыхают и где птицы никому не мешают", — пояснил орнитолог.

Мишин подчеркнул, что привычка кормить голубей белым хлебом сложилась исторически, однако такой корм не должен составлять основу рациона. Он пояснил, что более подходящими являются зерновые культуры, при этом важно правильно их подготавливать.

"Белый хлеб допустим только как редкое дополнение к рациону и не должен быть его основой. В качестве корма можно использовать пшено, однако его необходимо предварительно промывать, поскольку на воздухе оно окисляется и может становиться вредным для птиц. Более предпочтительным вариантом является просо, также подходят дробленая кукуруза, дробленый овес и геркулес. При этом важно регулярно очищать кормушки и не допускать скопления плесени, инфекции и гнилостных бактерий, поскольку такой корм представляет опасность для здоровья птиц", — заключил орнитолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Новости Украины
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Мир. Новости мира
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Недвижимость
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Последние материалы
Бюджетные триллионы в деле: новые магистрали меняют логистическую карту Петербурга
Не кризис, а новая реальность — будет еще хуже: описан сценарий затяжного конфликта и бедной экономики
Золотой стандарт Северо-Запада: сотни новых проектов превратили суровый край в глобальную стройплощадку
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами
Бизнес на человеческом горе: следствие раскрыло сеть теневых брокеров в ритуальной сфере Вологды
Золотая формула четырех трав: аптечный набор, который превращает хилую рассаду в гиганта
Министр на прослушке у Украины: битва за Венгрию достигла апогея перед выборами
Эхо гудка над серым асфальтом: историческая площадь в Петербурге перестанет быть безымянной
Увольнение по-ирански: как КСИР выставил Трампа и Пентагон посмешищем на весь мир
Черный список из 21 города: эти популярные места вызвали у туристов желание бежать домой
