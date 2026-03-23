Голуби атакуют дворы: где кормить птиц, чтобы не платить штрафы и не ссориться с соседями

Кормление голубей возле жилых домов и парковок приводит к тому, что птицы привыкают к этим местам, начинают регулярно там собираться и в итоге создают загрязнение и поводы для жалоб со стороны жителей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин.

Мишин отметил, что претензии к кормлению голубей возникают из-за того, что люди часто делают это в неподходящих местах, создавая неудобства для окружающих. По его словам, именно такие ситуации становятся поводом для локальных инициатив, включая попытки ввести штрафы на уровне отдельных муниципалитетов.

"Отдельные муниципалитеты пытались вводить штрафы за кормление голубей, но это не федеральная практика. При этом сами птицы ни в чем не виноваты — они живут рядом с человеком и являются частью городской среды. Это мирные и полезные птицы, которых на протяжении тысячелетий использовали как средство связи, в том числе в военное время. Поэтому проблема заключается не в голубях, а в том, как люди выстраивают с ними взаимодействие", — сказал он.

Эксперт объяснил, что основные неудобства возникают из-за неправильного выбора места кормления. Он уточнил, что птицы привязываются к точкам, где получают пищу, и продолжают регулярно туда возвращаться. В результате помет появляется не только у тех, кто их кормит, но и у окружающих — на окнах, фасадах и автомобилях.

"Нельзя кормить голубей на балконе, около дома или на подоконнике, потому что птицы привыкают к этому месту. В результате они оставляют помет не только у того, кто их кормит, но и у соседей, что вызывает недовольство. Не стоит кормить птиц и вблизи парковок, поскольку это приводит к загрязнению автомобилей. Кормовые зоны лучше организовывать в скверах и парках, где люди отдыхают и где птицы никому не мешают", — пояснил орнитолог.

Мишин подчеркнул, что привычка кормить голубей белым хлебом сложилась исторически, однако такой корм не должен составлять основу рациона. Он пояснил, что более подходящими являются зерновые культуры, при этом важно правильно их подготавливать.

"Белый хлеб допустим только как редкое дополнение к рациону и не должен быть его основой. В качестве корма можно использовать пшено, однако его необходимо предварительно промывать, поскольку на воздухе оно окисляется и может становиться вредным для птиц. Более предпочтительным вариантом является просо, также подходят дробленая кукуруза, дробленый овес и геркулес. При этом важно регулярно очищать кормушки и не допускать скопления плесени, инфекции и гнилостных бактерий, поскольку такой корм представляет опасность для здоровья птиц", — заключил орнитолог.