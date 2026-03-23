Опасные семьи без внимания: настоящая причина роста числа беспризорных детей

Система профилактики семейного неблагополучия фактически не работает, а детей нередко возвращают в те условия, откуда они ранее пытались уйти, заявил председатель Правления региональной общественной организации "Право ребенка" Борис Альтшулер. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал рост числа детей, оказавшихся вне контроля взрослых, и объяснил, почему проблема связана с бездействием профилактических механизмов.

дети сироты

Альтшулер указал, что корень проблемы не в самих детях, а в слабой работе системы, которая должна заранее выявлять семейное неблагополучие и помогать таким семьям. По его словам, нужные нормы давно прописаны, однако на практике они дают слабый результат.

"Детей возвращали в те же условия, в семью, в детский дом, от которых они бежали. И профилактическая работа никакая не велась. Потом эти же слова были повторены в законе социального обслуживания", — отметил Альтшулер.

Он подчеркнул, что признаки неблагополучия нередко бывают известны заранее, но это не приводит к своевременной реакции. Эксперт назвал такую ситуацию серьезной системной проблемой и добавил, что реальной профилактической работы по-прежнему нет, хотя именно это, по его мнению, выглядит особенно парадоксально.

