Селфи с прохожим, видео с соседом: когда дружеский кадр превращается в нарушение закона

Общество

Съемка человека на видео без его согласия может повлечь юридические последствия, включая судебные разбирательства и требование компенсации морального вреда, особенно если личность на записи поддается идентификации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

Человек в капюшоне с телефоном
Фото: unsplash.com by Том Содог, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек в капюшоне с телефоном

Наумов объяснил, что решающим фактором в подобных ситуациях является возможность установить личность человека на записи. Если съемка ведется так, что можно распознать конкретное лицо, это уже затрагивает его права. В таких случаях требуется согласие, иначе действия могут быть признаны нарушением. Он отметил, что закон в первую очередь защищает того, кто оказался в кадре.

"Если ведется съемка конкретного человека и его можно идентифицировать, то необходимо его разрешение. Фамилия, имя, отчество, внешний вид — все это относится к персональным данным и не может использоваться без согласия. Если съемка проводится таким образом, что человека можно распознать, это уже является нарушением, тогда как съемка со спины, когда личность установить невозможно, допустима", — отметил адвокат.

Он уточнил, что допустимы ситуации, когда запись ведется в целях собственной защиты. Речь идет о случаях, когда человек заранее фиксирует обстоятельства встречи, опасаясь возможных угроз или конфликтов. Такая запись может использоваться в качестве доказательства и передаваться в правоохранительные органы. 

"Перед началом записи можно зафиксировать дату, место и обстоятельства встречи, а также указать, что она ведется в целях собственной безопасности. В случае возникновения угроз или спорных ситуаций такие материалы могут быть переданы в правоохранительные органы. Тогда запись рассматривается как доказательство и приобщается к материалам дела. Это же правило распространяется и на скрытую аудиозапись, если она изначально ведется для защиты своих интересов", — пояснил специалист.

Адвокат добавил, что за незаконную съемку, не связанную с обеспечением собственной безопасности, предусмотрена гражданско-правовая ответственность. Если запись ведется без оснований и согласия человека, это может стать поводом для обращения в суд.

Пострадавший вправе потребовать компенсацию морального вреда, при этом конкретный размер выплат заранее не установлен. Он определяется индивидуально в зависимости от обстоятельств дела и позиции суда.

"В таких случаях применяется статья 152 Гражданского кодекса, и человек может обратиться в суд за компенсацией морального вреда — это может быть и 50 тысяч, и 100 тысяч рублей, конкретную сумму определяет суд. Если запись была размещена в интернете, увеличиваются затраты на доказывание факта ее распространения и нарушения прав: требуется нотариально зафиксировать публикацию, привлекать специалистов, проводить дополнительные процедуры. Все это учитывается и в итоге может увеличить сумму требований", — заключил Наумов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
