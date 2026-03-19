Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскомнадзор опроверг сообщения о проблемах с блокировкой ресурсов

Общество

Роскомнадзор официально опроверг слухи о деградации своих систем фильтрации. Ведомство утверждает: мощностей хватает, контроль стабилен, а любые сообщения о перегрузках — это просто шум.

телеграм
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телеграм

Логика фильтра: почему оживают тени

Поводом для резких заявлений стала публикация Forbes. Издание, ссылаясь на свои источники, нарисовало картину технического бессилия: оборудование ТСПУ якобы забито под завязку и не переваривает гигабайты данных. Именно этим "дырявым ситом" объясняли внезапные воскрешения запрещенных ресурсов у некоторых провайдеров.

Регулятор настаивает: работа мессенджеров в России и доступность сайтов зависят не от "усталости" серверов, а от технических регламентов. Если ресурс "моргнул" и стал доступен без прокси — это не сбой системы, а, скорее, локальные маневры операторов связи или тонкая настройка под конкретный регион.

Железо против трафика: кто кого

Битва идет на уровне узлов связи. Технология глубокой фильтрации работает как таможенный терминал: каждый пакет данных должен быть вскрыт и проверен. Если пропускная способность падает, интернет начинает "тормозить". Но РКН уверенно заявляет, что их инфраструктура — это не старый сервер в подвале, а масштабируемая сеть, готовая к росту нагрузок.

Версия критиков (Forbes) Официальная позиция РКН
ТСПУ перегружены, ресурсы открываются сами Мощностей достаточно для 100% фильтрации
Требуются огромные инвестиции в обновление Система стабильна и работает в штатном режиме

Скептики указывают на инфраструктуру сети, которая требует вливаний в десятки миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор пресекает любые разговоры о дефиците ресурсов. Это вопрос не только техники, но и престижа. Признать слабость фильтра — значит пригласить миллионы пользователей в обходные пути.

Прогноз погоды в Рунете

Для обычного пользователя эти аппаратные терки значат одно: гайки ослаблять никто не планирует. Цифровая гигиена становится обязательным навыком. Пока регулятор и бизнес спорят о гигабитах, в стране готовят почву для еще более жесткого контроля. Новые правила коснутся даже того, как мы взаимодействуем с ИИ, где ответственность за использование нейросетей станет новой реальностью к 2027 году.

"Контроль за трафиком — это постоянная гонка вооружений. Если ведомство заявляет о готовности, значит, архитектура сети уже адаптирована под текущие объемы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Тем временем мошенники не спят, используя любую нестабильность. Блокировка iPhone через фишинговые ссылки — это лишь верхушка айсберга в мире, где старые методы защиты перестают работать, а новые еще не обкатаны. Пока РКН держит оборону, пользователю остается полагаться на собственный здравый смысл.

Ответы на популярные вопросы о блокировках

Почему заблокированные сайты иногда открываются без VPN?

Это может быть результатом кэширования трафика у конкретного провайдера или временных настроек оборудования ТСПУ. О системном сбое в Роскомнадзоре речи не идет.

Правда ли, что оборудование Роскомнадзора не справляется с нагрузкой?

Ведомство официально опровергло эту информацию, назвав её не соответствующей действительности. Текущих мощностей хватает для фильтрации всего объема трафика.

Как ситуация влияет на работу популярных мессенджеров?

Все ограничения и замедления вводятся целенаправленно и регулируются в ручном режиме. Если сервис работает медленно, это часть технической политики, а не поломка.

Нужно ли пользователям опасаться за свои данные при сбоях?

Основные риски связаны с использованием непроверенных сервисов обхода блокировок. Официальные системы фильтрации на сохранность личных данных на устройствах не влияют.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.