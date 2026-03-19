Роскомнадзор официально опроверг слухи о деградации своих систем фильтрации. Ведомство утверждает: мощностей хватает, контроль стабилен, а любые сообщения о перегрузках — это просто шум.
Поводом для резких заявлений стала публикация Forbes. Издание, ссылаясь на свои источники, нарисовало картину технического бессилия: оборудование ТСПУ якобы забито под завязку и не переваривает гигабайты данных. Именно этим "дырявым ситом" объясняли внезапные воскрешения запрещенных ресурсов у некоторых провайдеров.
Регулятор настаивает: работа мессенджеров в России и доступность сайтов зависят не от "усталости" серверов, а от технических регламентов. Если ресурс "моргнул" и стал доступен без прокси — это не сбой системы, а, скорее, локальные маневры операторов связи или тонкая настройка под конкретный регион.
Битва идет на уровне узлов связи. Технология глубокой фильтрации работает как таможенный терминал: каждый пакет данных должен быть вскрыт и проверен. Если пропускная способность падает, интернет начинает "тормозить". Но РКН уверенно заявляет, что их инфраструктура — это не старый сервер в подвале, а масштабируемая сеть, готовая к росту нагрузок.
|Версия критиков (Forbes)
|Официальная позиция РКН
|ТСПУ перегружены, ресурсы открываются сами
|Мощностей достаточно для 100% фильтрации
|Требуются огромные инвестиции в обновление
|Система стабильна и работает в штатном режиме
Скептики указывают на инфраструктуру сети, которая требует вливаний в десятки миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор пресекает любые разговоры о дефиците ресурсов. Это вопрос не только техники, но и престижа. Признать слабость фильтра — значит пригласить миллионы пользователей в обходные пути.
Для обычного пользователя эти аппаратные терки значат одно: гайки ослаблять никто не планирует. Цифровая гигиена становится обязательным навыком. Пока регулятор и бизнес спорят о гигабитах, в стране готовят почву для еще более жесткого контроля.
"Контроль за трафиком — это постоянная гонка вооружений. Если ведомство заявляет о готовности, значит, архитектура сети уже адаптирована под текущие объемы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Это может быть результатом кэширования трафика у конкретного провайдера или временных настроек оборудования ТСПУ. О системном сбое в Роскомнадзоре речи не идет.
Ведомство официально опровергло эту информацию, назвав её не соответствующей действительности. Текущих мощностей хватает для фильтрации всего объема трафика.
Все ограничения и замедления вводятся целенаправленно и регулируются в ручном режиме. Если сервис работает медленно, это часть технической политики, а не поломка.
Основные риски связаны с использованием непроверенных сервисов обхода блокировок. Официальные системы фильтрации на сохранность личных данных на устройствах не влияют.
