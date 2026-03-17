Роскошь больше не впечатляет: россияне назвали новые признаки успешной жизни

Общество

Нематериальные ценности — крепкая семья, надежное окружение, гибкий график и возможность путешествовать — считают показателем успеха 31% россиян. При этом для 22% важнее материальные признаки статуса, включая дорогой автомобиль и брендовую одежду. Об этом говорится в исследовании девелопера Level Group, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Успешное выполнение задания

Исследование показало, что представления о статусе постепенно меняются: акцент смещается от демонстративной роскоши к устойчивым активам и качеству жизни. Так, каждый десятый респондент считает главным признаком успеха характеристики жилья — район, уровень жилого комплекса, площадь квартиры и качество ремонта.

При этом нематериальные факторы также играют заметную роль. Около 13% опрошенных связывают успех с крепкой семьей и возможностью дать детям хорошее образование, 12% — с окружением и доступом к закрытым сообществам, еще 6% — со свободой, путешествиями и гибким графиком.

"По данным нашего исследования, карьера и власть важны для 20%, а масштаб собственного бизнеса — для 18%. Вместе с тем, современное представление о статусе расширяется: жилье перестает быть просто квадратными метрами и становится символом долгосрочной стабильности для каждого десятого россиянина. Если раньше в центре внимания была демонстративная роскошь, то сегодня все чаще ценится качество среды и повседневной жизни — окружение, безопасность, комфорт, продуманная инфраструктура и возможность качественно проводить время с семьей", —  сообщила пресс-служба Level Group.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
