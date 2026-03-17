iPhone превратился в кирпич: хитрая схема мошенников обходит защиту Apple ID

Ваш смартфон — это больше не личная крепость, а хрупкая конструкция, которую злоумышленники разбирают с точностью мастера маникюра. МВД России вскрыло новую схему: мошенники используют тягу пользователей к комфорту, чтобы превратить дорогой гаджет в бесполезный кирпич. Весь фокус строится на обещании «оживить» Telegram, который в последнее время работает с ленцой.

Человек, использующий Telegram

Ловушка для iPhone: через что заманивают жертв

Мошенники действуют через модифицированные клиенты Telegram-ботов. Они бьют по больному — обещают мессенджер без замедления и бесплатный статус Premium. Когда замедление телеграм становится реальностью, пользователи готовы на сомнительные сделки. Им предлагают ввести чужой Apple ID якобы для активации «особых» функций или обхода ограничений.

"Как только в системе Apple ID оказывается чужая учетная запись, владелец теряет суверенитет над устройством. Это фактически передача ключей от квартиры грабителю", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Жертву манят анонимными номерами и возможностью читать чужие переписки. Это классический метод, когда на любопытстве и желании сэкономить выстраивается капкан. Подобные схемы обмана сейчас процветают, пользуясь цифровой неграмотностью и спешкой горожан.

Механика блокировки: как вы теряете контроль

Ввод чужих данных — это железнодорожная стрелка, переводящая ваш iPhone на путь к свалке. Преступники мгновенно активируют функцию «Найти iPhone» и переводят аппарат в режим «Потерян». Экран гаснет, а затем на нем появляется лаконичное требование выкупа. Вы оказываетесь у разбитого корыта: телефон в руках есть, но внутри он мертв.

Обещание мошенников Реальный итог Работа Telegram без тормозов Полная блокировка доступа Бесплатный Premium Шантаж и требование выкупа Анонимный номер Утеря личных данных и фото

Злоумышленники рассчитывают на панику. Сейчас, когда работать стало тяжелее из-за постоянного стресса, люди легче совершают импульсивные ошибки. Потеря рабочего инструмента (а для многих iPhone — это офис в кармане) толкает на выполнение условий шантажистов.

"Риск потерять активы через цифровые манипуляции сейчас высок как никогда. Даже крупные иски, как в деле, где Долина пытается получить 176 миллионов, начинаются с простой потери контроля над данными", — объяснил юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Шансы на спасение и цена ошибки

МВД предупреждает: любые предложения разблокировать телефон за деньги — это повторный развод. Официальный путь один, и он тернист. Вам понадобятся чек, коробка с серийным номером и визит в полицию. Apple не снимет блокировку просто по звонку, им нужны железные доказательства владения.

Для многих это превращается в невыполнимую задачу. Старые чеки выцветают или выбрасываются, а коробки пылятся на дачах. В итоге гаджет превращается в декор для стола. Информационная вирусная нагрузка в виде фейковых ботов продолжает расти, пока правоохранители пытаются купировать угрозу.

"В киберпространстве сейчас нет места доверию. Мошенники пользуются тем, что пользователи игнорируют базовый комплаенс собственной безопасности", — подчеркнула комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Почему нельзя вводить чужой Apple ID на своем устройстве?

Потому что Apple ID — это главный административный ключ. Тот, кто владеет ID, владеет всеми функциями устройства, включая удаленную блокировку и стирание данных.

Что делать, если телефон уже заблокирован?

Не платите выкуп. Ищите чек и оригинальную упаковку, пишите заявление в полицию и обращайтесь в официальную поддержку Apple. Только они могут легально снять блокировку.

Безопасны ли модифицированные клиенты Telegram?

Нет. Любой неофициальный софт может содержать шпионские модули. Пользуйтесь только оригинальным приложением из App Store или Google Play.

Читайте также