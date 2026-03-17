Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram

Кремль официально умыл руки в истории с замедлением Telegram. Дмитрий Песков был краток, как выстрел стартового пистолета. Его позиция: всё уже сказано теми, кто держит руку на пульте управления российским интернетом.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Логика мягкого давления

Власть больше не делает резких движений. Вместо этого — тактика малых шагов. Глава Минцифры подтвердил: никто не собирается рубить сплеча. Это напоминает железнодорожную стрелку, которую переводят медленно, чтобы состав не сошел с рельсов, но направление движения уже задано.

"Мы все слышали те разъяснения, которые давались… Роскомнадзором. К этому мне добавить нечего, и здесь комментировать тоже ничего. Поэтому я вряд ли смогу что-то добавить к этой теме", — сказал Песков журналистам, подчеркивая автономность РКН в этом вопросе.

"Государство пытается выстроить диалог, но терпение не безгранично. Это не каприз, а требование безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по комплаенсу Ксения Руднева.

Бизнес-риски и системный сбой

Для тысяч компаний мессенджер — не просто чат с картинками. Это полноценная операционная среда. Замедление трафика вызывает эффект короткого замыкания в рабочих процессах. Клиенты не получают ответы, заказы зависают, маркетинг летит в трубу.

Последствие Влияние на рынок
Замедление медиаконтента Падение охватов рекламных интеграций
Сбои в API-интерфейсах Остановка работы корпоративных ботов

Бизнес привык к комфортному "безлимиту" возможностей. Но сейчас этот шведский стол закрывается. Правила игры переписываются на ходу, и те, кто не успел диверсифицировать каналы связи, могут оказаться у разбитого корыта. Это не просто техническая проблема, а вопрос выживания цифровой экосистемы.

"Telegram сегодня — это хребет для малого бизнеса. Его паралич вызовет цепную реакцию убытков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Точка невозврата для мессенджера

РКН настаивает на системных нарушениях закона. Ведомство действует методично, словно хирург, который удаляет опухоль. Но для обывателя это выглядит как затянувшаяся неопределенность. Либо платформа идет на уступки, либо ограничения станут фатальными.

Ситуация зависла в "серой зоне". Власти демонстрируют, что готовы к диалогу, но кнут уже занесен над головой Павла Дурова. Пока политики обмениваются репликами, обычные пользователи ощущают на себе всю прелесть цифрового торможения.

"С юридической точки зрения РКН имеет все рычаги для полной блокировки. Сейчас мы видим фазу последнего предупреждения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о работе Telegram

Почему замедляют Telegram именно сейчас?

Официальная причина — неисполнение требований законодательства РФ по удалению запрещенного контента и локализации данных.

Станет ли мессенджер полностью платным или недоступным?

О планах полной блокировки пока не заявлялось. Власти подчеркивают, что цель мер — принуждение к соблюдению закона, а не уничтожение сервиса.

Как это отразится на обычных пользователях?

Возможны проблемы с загрузкой видео, фото и долгая отправка сообщений в периоды пиковых нагрузок.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, комплаенс-офицер Ксения Руднева, юрист Роман Лаврентьев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.