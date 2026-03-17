Работать стало тяжелее, чем раньше? Причина оказалась глубже, чем нехватка солнца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Общество

Весеннее истощение организма, усиленное нехваткой солнца, накопленным стрессом и длительным воздействием кризисных факторов, становится одной из ключевых причин массовой усталости сотрудников и снижения их работоспособности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

Фото: https://unsplash.com by Elisa Ventur is licensed under Free
Девушка вытирает лоб рукой

Ранее директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании "Стахановец" Карина Остроносова заявила газете "Газета.Ru", что рынок труда в 2026 году вышел из фазы активного найма и перешел в фазу выборочного удержания сотрудников.

Мухина отметила, что наблюдаемая ситуация на рынке труда выглядит неоднозначно, поскольку многие компании, напротив, занимаются оптимизацией штата. По ее словам, в ряде сфер происходит сокращение сотрудников и пересмотр затрат на персонал. Она пояснила, что работодатели могут увольнять более дорогих специалистов, чтобы заменить их менее затратными кадрами.

"Компании сейчас скорее занимаются оптимизацией численности сотрудников, идут сокращения. На рынке есть тенденция увольнять более дорогих специалистов, чтобы нанимать более дешевых и таким образом снижать издержки. Это связано с пересмотром бюджетов и необходимостью экономии в текущих условиях. Особенно заметно это в IT-сфере, где компании активно сокращают расходы на персонал и пересматривают подход к найму", — подчеркнула Мухина.

Она объяснила, что массовая усталость сотрудников связана с совокупностью сезонных и долгосрочных факторов. Она указала, что весна традиционно является периодом ухудшения самочувствия из-за накопленного за зиму истощения. По ее словам, ситуацию усугубляет длительный стресс, связанный с внешними кризисами последних лет. Мухина добавила, что тревога за будущее и невозможность контролировать происходящее усиливают эмоциональное напряжение.

"Весной накапливается истощение после зимы, сказывается нехватка солнца и обостряются хронические состояния. Формируется и физическое, и нервное истощение. Но сейчас на это накладывается длительный кризис, который продолжается несколько лет и усиливается обстановкой в мире и внутри страны. Люди испытывают тревогу за будущее и работу, что приводит к постоянному стрессу. Это усиливает нервное истощение и снижает работоспособность", — заключила Мухина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.