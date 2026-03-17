Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила игры на Крайнем Севере изменились: купить квартиру стало проще благодаря новым льготам
Коалиция против Ирана рассыпалась: союзники США увидели опасный сценарий
Метро ещё нет — а потери огромны: снос дома быта в Петербурге пустил бизнес под откос
В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram
Украина перестает быть приоритетом США: Трамп дал Европе тревожный сигнал
Простуды ходят по кругу? Организм может кричать о нехватке сразу 4 важных веществ
Работать стало тяжелее, чем раньше? Причина оказалась глубже, чем нехватка солнца
Коварный финал марафона стройности: у Лерчек агрессивная опухоль разрушила кости и зрение молодой матери
Секрет плоского живота раскрыт: аппаратная косметология бессильна перед внутренним жиром

Детство на переднем сиденье: родители превратились в бесплатных водителей ради кружков и секций

Общество

Родительство в России превратилось в неоплачиваемую ставку водителя-дальнобойщика. Опрос девелопера Level Group и "Синергия Франчайзинг" вскрыл масштабную системную перегрузку: 17% родителей тратят на логистику детей от пяти до семи часов в неделю. Это не просто дорога в школу. Это полноценный рабочий день, вычеркнутый из жизни ради кружка по робототехнике или балета.

школа
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
школа

Гендерный перекос: почему мамы рулят дольше

Статистика безжалостна, как инспектор ГИБДД в конце смены. Изматывающая рутина ложится преимущественно на женские плечи. Если дорога занимает более десяти часов в неделю, мамы несут эту нагрузку втрое чаще отцов — 6% против 2%. Это классическое короткое замыкание в распределении домашних обязанностей, где "мужская помощь" искрит и гаснет на дальних дистанциях.

"Разрыв в участии родителей в логистике детей прямо коррелирует с гибкостью их занятости и социальными ожиданиями", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейной политике Элина Жгутова.

Папы чаще ограничиваются короткими рейсами до четырех часов. Дальше начинается территория матерей, которые вынуждены превращать личный автомобиль в мобильный филиал детской комнаты. Такая нагрузка неизбежно ведет к профессиональной стагнации. Женщины просто не успевают доехать до карьеры, застревая в заторах между домом и школой искусств.

Инфраструктура как дефект планирования

Транспортная доступность сегодня — это не роскошь, а вопрос выживания семейного бюджета. Современный покупатель жилья проводит ювелирную огранку дефекта своего района, пытаясь понять: вырастет ли ребенок в пробке или на тренировке. Разрыв между пафосными фасадами новостроек и отсутствием в них качественных секций создает эффект "пустого бака" — дом есть, а жизни вокруг него не предусмотрено.

Время в пути (в неделю) Доля родителей (%)
До 4 часов Около 50%
5–7 часов 17%
8–10 часов 6%
Свыше 10 часов 8%

Многие семьи оказываются у разбитого корыта архитектурных обещаний. Школы строят медленнее, чем жилые башни. В итоге 40% опрошенных просто отказываются от кружков. Это не лень, а трезвый расчет ресурсов. Когда цена бассейна — два часа в выхлопных газах, родители выбирают ментальное здоровье, а не медали.

"Для современного покупателя критически важно наличие качественной инфраструктуры в шаговой доступности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Цена развития: работа или секция

Ситуация вынуждает семьи идти на радикальные меры. Четверть респондентов поменяли работу или график. Это похоже на экстренное торможение на трассе — резко, больно, но необходимо. Матери делают это гораздо чаще — 29% против 20% у отцов. Те, кто не смог уволиться, делегируют руль бабушкам (21%) или тратят семейный бюджет на няню (15%).

"Рост вынужденных трат на логистику и нянь напрямую бьет по покупательной способности населения", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

В конечном счете, мы видим социальный износ. Родители превращаются в логистических операторов, а дети — в ценный груз, который нужно доставить из точки А в точку Б. Пока города не станут компактными кластерами, где всё нужное находится в радиусе километра, российская семья продолжит работать на бензин и "Яндекс.Карты". Ирония в том, что даже исторические референдумы не меняют быт так сильно, как отсутствие детской школы искусств во дворе.

Ответы на популярные вопросы о детской логистике

Сколько времени в среднем тратят родители на дорогу до секций?

Около 17% россиян тратят от 5 до 7 часов в неделю. Половина опрошенных укладывается в 4 часа, но для многих эта цифра кратно выше из-за плохой инфраструктуры.

Как логистика влияет на карьеру родителей?

Согласно данным опроса, 25% родителей вынуждены менять работу или график, чтобы успевать возить детей. Причем мамы делают это почти в 1,5 раза чаще отцов.

Что делают те, кто не может возить детей сам?

Каждая пятая семья привлекает бабушек и дедушек. Еще 15% нанимают няню, что создает серьезную нагрузку на домашний бюджет.

Читайте также

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Мир. Новости мира
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Мир. Новости мира
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты Любовь Степушова Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Простуды ходят по кругу? Организм может кричать о нехватке сразу 4 важных веществ
Коварный финал марафона стройности: у Лерчек агрессивная опухоль разрушила кости и зрение молодой матери
Работать стало тяжелее, чем раньше? Причина оказалась глубже, чем нехватка солнца
Не тратьте выходные на борьбу: эти растения-самосевы превратят участок в райский уголок
Секрет плоского живота раскрыт: аппаратная косметология бессильна перед внутренним жиром
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Ловушка мелкого шрифта: бесплатный возврат на Wildberries оборачивается тихими штрафами
Детство на переднем сиденье: родители превратились в бесплатных водителей ради кружков и секций
Пытка под солнцем: страшный обет синайских монахов заставляет усомниться в собственной святости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.