Шведский стол закрывается: привычный безлимит уходит в прошлое из-за аномальных аппетитов в сети

Общество

Безлимитный интернет в России долгое время напоминал шведский стол в дешевом отеле. Можно брать сколько угодно, пока не начнешь выносить еду сумками. Но времена изменились. Провайдеры начали фиксировать избыточное давление в трубах передачи данных. Первым о "пилотном проекте" по ограничению скорости при потреблении свыше 3 Тб объявил "Дом.ру". Это не просто техническая правка, а попытка починить систему, где за одну цену пытаются ужиться домохозяйка и целый офис.

Роутер на полке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Роутер на полке

Принцип честной игры в цифровых джунглях

Ограничение в 3 Тб — это огромный объем. Для понимания: рядовому пользователю нужно смотреть фильмы в 4K круглые сутки, чтобы хотя бы приблизиться к этой отметке. Это ювелирная работа по отсечению тех, кто использует домашний канал как промышленный объект. Провайдеры называют это fair use policy. Если один человек качает терабайты, страдает весь подъезд. Возникает эффект затора на трассе, где одна фура перегородила путь сотне легковушек.

"Оператор оценивает нагрузку и видит, что подавляющее большинство не выбирает и половины лимита. Введение порога — это способ гарантировать стабильность сети для всех остальных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Статистика неумолима. Выяснилось, что ничтожная доля абонентов потребляет столько же, сколько все остальные вместе взятые. Это похоже на ситуацию в старой коммуналке, где один сосед решил устроить в своей комнате прачечную, а счета за воду делятся на всех. Провайдеры просто ставят счетчик на конкретный кран.

Главная мишень новых правил — не геймеры и не любители сериалов. Это юридические лица, которые маскируются под обычных граждан. Маленькие кафе, хостелы или небольшие офисы часто экономят. Они подключают тариф для физлиц, который дешевле в разы. В итоге нагрузка на сеть растет, а выручка оператора падает. Это напоминает попытку заправить карьерный самосвал из бака малолитражки.

Тип пользователя Среднее потребление трафика
Рядовой абонент 0,5 — 1,5 Тб в месяц
"Тяжелый" пользователь Свыше 3 Тб в месяц

"Для бизнеса важна не только цена, но и отсутствие контроля. Юрлица не хотят заниматься идентификацией пользователей Wi-Fi, как того требует закон", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Почему бизнес маскируется под физиков

Проблема не только в жадности. Регулирование для бизнеса гораздо жестче. Владелец кафе обязан знать, кто зашел в его сеть. Это требует установки специального софта и регистрации через SMS. Подключаясь как "физик", предприниматель просто вытирает ноги о правила идентификации. Но когда трафик зашкаливает, наступает момент истины. Ржавый скальпель ограничений начинает резать именно такие аномальные подключения.

"Маскировка под физическое лицо — это всегда риск. Рано или поздно биллинг оператора выявит паттерны поведения, нехарактерные для домашнего использования", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

В конечном счете, мы видим конец эпохи абсолютного безлимита. Сети не резиновые. Когда ресурсы истощаются, наступает время жесткой сортировки. Либо ты платишь за бизнес-тариф, либо смиряешься с тем, что твой "пустой бак" интернета будет наполняться очень медленно после превышения лимита. Это честный обмен, даже если он кажется горьким тем, кто привык брать без спроса.

Ответы на популярные вопросы об ограничении интернета

Затронет ли это обычных пользователей, которые смотрят кино?

Нет. Порог в 3 терабайта практически недостижим при обычном домашнем использовании. Это защита от промышленного выкачивания данных.

Почему нельзя просто расширить каналы связи?

Это требует колоссальных инвестиций в оборудование. В условиях дефицита комплектующих проще ограничить злоупотребления, чем бесконечно наращивать мощности.

Законно ли ограничение скорости на "безлимитных" тарифах?

Да, если это прописано в договоре как условие fair use. Обычно там указано, что оператор может снижать приоритет трафика при чрезмерной нагрузке.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Наука и техника
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Мир. Новости мира
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Мир. Новости мира
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок Анхар Кочнева Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
Стена стоит — голова в трещинах: тактика максимального давления на Москву потерпела полный крах
Шведский стол закрывается: привычный безлимит уходит в прошлое из-за аномальных аппетитов в сети
Кошелёк худеет быстрее, чем тело к лету: новые схемы обмана оставляют россиян без отпуска
Диковинные свечи и небесная лазурь: растения, которые сделают дачу предметом зависти
Самая сухая точка планеты скрывала жизнь: под песками нашли десятки существ
Прощай, Анталья: названа страна, которая заменит Турцию из-за схожего климата и цен
Красная планета отдаст свои тайны: Китай начинает строить корабли для доставки марсианского грунта
Заводской блеск при пустых кошельках: Китай нашел способ маскировать упадок рекордами
Двойной чек для Волгограда: объявлен хитрый график роста тарифов ЖКХ
Хозяйский замах на 6,6 триллиона: правительство перепишет судьбу сотен малых городов
