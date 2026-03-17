Кошелёк худеет быстрее, чем тело к лету: новые схемы обмана оставляют россиян без отпуска

Сезон отпусков в России традиционно открывает охоту на кошельки доверчивых граждан. Киберполиция МВД зафиксировала резкий всплеск активности мошенников, которые теперь работают с точностью мастера маникюра, филигранно вычищая лишние накопления из карманов отдыхающих. Старые методы больше не в моде — на смену грубому шантажу пришли элегантные ловушки, упакованные в обертку горящих туров и детского отдыха.

Фото: https://unsplash.com by Boitumelo is licensed under Free Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Ловушки для туристов и родителей

Главный тренд сезона — фальшивые витрины благополучия. Злоумышленники создают сотни сайтов-двойников известных санаториев и детских лагерей. Вы видите идеальные фото и ценник на 30% ниже рынка. Но как только предоплата улетает в цифровое небытие, менеджер испаряется вместе с сайтом. Это классическое разбитое корыто, в котором вместо семейного отдыха остаются только долги и горькое послевкусие.

"Мы наблюдаем системный сбой в механизмах проверки онлайн-бронирований, когда агрегаторы не успевают маркировать подделки", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Особую тревогу вызывает вовлечение молодежи в криминальные цепочки. Под видом безобидной подработки студентам предлагают "обналичивать" средства или передавать персональные данные. В итоге вчерашний соискатель становится фигурантом дела о хищении 176 миллионов, как в недавнем громком иске Ларисы Долиной.

Тип угрозы Метод воздействия Фейковые путевки Скрытая предоплата на карту частному лицу QR-фишинг Наклейки на самокатах, ведущие на фишинговые формы Образовательный спам Запрос кодов из СМС для "проверки результатов ЕГЭ"

Цифровые капканы: от самокатов до ЕГЭ

Мошенники научились использовать городскую инфраструктуру против горожан. На арендных самокатах и велосипедах все чаще находят поддельные QR-коды. Один неосторожный клик — и ваш банковский аккаунт получает критическую вирусную нагрузку. Система безопасности банка может просто не успеть среагировать на мгновенное списание средств через подставной сервис оплаты.

"Злоумышленники мастерски используют социальную инженерию, маскируя кражу данных под рутинные бытовые операции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Когда учебный год подходит к концу, в игру вступают "сотрудники вузов". Они обещают подтвердить зачисление или показать результаты экзаменов раньше срока. Жертва сама отдает ключи от квартиры, где деньги лежат, сообщая одноразовые пароли. В результате — пустой бак на карте и сорванные планы на поступление. Подобная безнадзорность в цифровом поле ведет к реальным трагедиям.

"Налоговые и финансовые риски для граждан сегодня растут пропорционально их цифровой активности", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Вера в чудо и "горящие" предложения — главная уязвимость. Пока одни ищут редкие антикварные издания на книжных аукционах, другие пытаются сэкономить копейку на отдыхе, теряя миллионы. Помните: бесплатный сыр в интернете сегодня стоит очень дорого.

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Как проверить сайт турагентства перед оплатой?

Проверьте дату регистрации домена через сервис WHOIS. Если сайту меньше пары месяцев, а он уже предлагает туры со скидкой 50% — закройте вкладку. Перепроверьте реквизиты компании в официальных реестрах.

Безопасно ли сканировать QR-коды на улице?

Только в официальных приложениях сервисов аренды. Никогда не вводите данные карты на страницах, открытых через штатную камеру телефона. Это прямой путь к потере контроля над счетом.

Что делать, если я передал код из СМС мошенникам?

Немедленно заблокируйте все банковские карты и доступ к онлайн-банку. Смените пароль на портале Госуслуг и обратитесь в полицию. Промедление в пару минут может стоить вам всей суммы на балансе.

Читайте также