Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай простор — привет студия: рынок недвижимости Барнаула вошёл в фазу аномального перегрева
Общество

Долина требует 176 миллионов с курьеров-мошенников

Народная артистка РФ Лариса Долина подала иск в Балашихинский суд, требуя взыскать 176,1 млн рублей с четырех осужденных фигурантов дела о хищении ее средств.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Лариса Долина
  • Судебный реванш: от квартиры к миллионам
  • Приговоры исполнителям
  • Мнение экспертов и социальный контекст

После затяжного скандала с квартирой в Хамовниках, где доверие обернулось судами, Лариса Долина перешла в контрнаступление. Певица, ранее проигравшая иски покупательнице своей недвижимости Полине Лурье, теперь нацелена на возмещение ущерба от действий дропперов и курьеров. Несмотря на то что в истории 16 марта и другие даты календаря фиксируют множество подобных случаев мошенничества, сумма иска Долиной стала беспрецедентной для российской практики.

Биохимия стресса при потере крупных активов активирует миндалевидное тело, переводя человека из состояния «жертвы» в режим «агрессивной защиты». Антропологически это считывается как попытка восстановить иерархический статус в социуме после публичного унижения.

На данный момент судом уже вынесены приговоры: Анжела Цырульникова (курьер) получила 7 лет колонии, аналогичные сроки назначены Дмитрию Леонтьеву и Артуру Каменецкому. Дроппер Андрей Основа осужден на 4 года. Однако критики, включая Сергея Соседова, сомневаются в искренности «жертвы», напоминая, что даже редкие издания книг не стоят таких сумм, которые фигурируют в деле.

Людмила Айвар (заслуженный адвокат России): "Передача документов и средств третьим лицам — это всегда зона колоссального риска. Случай Долиной — хрестоматийный пример того, как юридическая неграмотность сталкивается с профессиональным криминалом". Элина Жгутова (эксперт по семейной политике): "Социальная уязвимость даже известных людей пугает. Пока мы обсуждаем, как растет безнадзорность, мошенники используют тот же дефицит внимания и контроля в высших эшелонах общества". Сергей Соседов (музыкальный критик): "Долина — человек крайне жесткий и деловой. Верить в то, что её 'развели' как ребенка, сложно. Скорее, это многоходовая партия, где курьеры лишь пешки в большой игре".
Фигурант Роль Срок наказания
Анжела Цырульникова Курьер 7 лет + 1 млн штраф
Андрей Основа Дроппер 4 года + 900к штраф
Д. Леонтьев / А. Каменецкий Организаторы/Пособники 7 лет каждому
Сможет ли артистка реально взыскать 176 миллионов с людей, у которых официально нет имущества, или этот иск — лишь попытка закрыть финансовую пропасть после потери квартиры?

Пока общественность обсуждает число беспризорных и системные сбои в стране, Долина усилила безопасность. Теперь её сопровождают четыре охранника. Для российской эстрады этот случай стал водоразделом: эпоха «красивой жизни» сталкивается с жесткой реальностью даркнета и криптообменников, о которых писали еще газеты прошлого века, пусть и в другом контексте.

Почему Долина требует деньги именно с курьеров? Они являются единственными доступными правосудию звеньями в цепочке мошенничества.
Вернула ли певица квартиру в Хамовниках? Нет, суд признал сделку законной, и артистка была обязана освободить помещение.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.