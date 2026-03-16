Деньги из пустоты: Лариса Долина пытается получить 176 миллионов через новый громкий иск

Долина требует 176 миллионов с курьеров-мошенников
Народная артистка РФ Лариса Долина подала иск в Балашихинский суд, требуя взыскать 176,1 млн рублей с четырех осужденных фигурантов дела о хищении ее средств.
- Судебный реванш: от квартиры к миллионам
- Приговоры исполнителям
- Мнение экспертов и социальный контекст
После затяжного скандала с квартирой в Хамовниках, где доверие обернулось судами, Лариса Долина перешла в контрнаступление. Певица, ранее проигравшая иски покупательнице своей недвижимости Полине Лурье, теперь нацелена на возмещение ущерба от действий дропперов и курьеров. Несмотря на то что в истории 16 марта и другие даты календаря фиксируют множество подобных случаев мошенничества, сумма иска Долиной стала беспрецедентной для российской практики.Биохимия стресса при потере крупных активов активирует миндалевидное тело, переводя человека из состояния «жертвы» в режим «агрессивной защиты». Антропологически это считывается как попытка восстановить иерархический статус в социуме после публичного унижения.
На данный момент судом уже вынесены приговоры: Анжела Цырульникова (курьер) получила 7 лет колонии, аналогичные сроки назначены Дмитрию Леонтьеву и Артуру Каменецкому. Дроппер Андрей Основа осужден на 4 года. Однако критики, включая Сергея Соседова, сомневаются в искренности «жертвы», напоминая, что даже редкие издания книг не стоят таких сумм, которые фигурируют в деле.
|Фигурант
|Роль
|Срок наказания
|Анжела Цырульникова
|Курьер
|7 лет + 1 млн штраф
|Андрей Основа
|Дроппер
|4 года + 900к штраф
|Д. Леонтьев / А. Каменецкий
|Организаторы/Пособники
|7 лет каждому
Пока общественность обсуждает число беспризорных и системные сбои в стране, Долина усилила безопасность. Теперь её сопровождают четыре охранника. Для российской эстрады этот случай стал водоразделом: эпоха «красивой жизни» сталкивается с жесткой реальностью даркнета и криптообменников, о которых писали еще газеты прошлого века, пусть и в другом контексте.