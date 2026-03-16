Деньги из пустоты: Лариса Долина пытается получить 176 миллионов через новый громкий иск

Народная артистка РФ Лариса Долина подала иск в Балашихинский суд, требуя взыскать 176,1 млн рублей с четырех осужденных фигурантов дела о хищении ее средств.

После затяжного скандала с квартирой в Хамовниках, где доверие обернулось судами, Лариса Долина перешла в контрнаступление. Певица, ранее проигравшая иски покупательнице своей недвижимости Полине Лурье, теперь нацелена на возмещение ущерба от действий дропперов и курьеров. Несмотря на то что в истории 16 марта и другие даты календаря фиксируют множество подобных случаев мошенничества, сумма иска Долиной стала беспрецедентной для российской практики.

На данный момент судом уже вынесены приговоры: Анжела Цырульникова (курьер) получила 7 лет колонии, аналогичные сроки назначены Дмитрию Леонтьеву и Артуру Каменецкому. Дроппер Андрей Основа осужден на 4 года. Однако критики, включая Сергея Соседова, сомневаются в искренности «жертвы», напоминая, что даже редкие издания книг не стоят таких сумм, которые фигурируют в деле.