Статистика по безнадзорным детям в России пошла вверх: что может скрываться за этими цифрами

Рост числа безнадзорных и беспризорных детей в статистике может объясняться не реальным ухудшением ситуации, а особенностями учета таких случаев. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики Элина Жгутова.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные портала государственной статистики ЕМИСС сообщила, что в 2025 году сотрудники МВД выявили 57,4 тыс. беспризорных и безнадзорных детей — на 2,1% больше, чем годом ранее. До этого показатель несколько лет постепенно снижался.

Жгутова считает, что увеличение статистических показателей может объясняться особенностями правоприменительной практики и формальными основаниями для признания ребенка безнадзорным. По ее словам, сейчас в стране действует курс на сокращение случаев лишения и ограничения родительских прав, поэтому органы опеки стараются действовать более осторожно.

"Сейчас взят курс на снижение лишений и ограничений родительских прав. Проводилась Всероссийская инспекция системы профилактики, когда проверяли детские дома и выясняли, по каким основаниям туда попадали дети. Выяснялось, что во многих случаях можно было поработать с семьей и не изымать ребенка. Поэтому сейчас установки такие, что лишение родительских прав должно применяться только в крайних ситуациях", — пояснила она.

Эксперт отметила, что одновременно существует механизм изъятия детей из семьи без решения суда — при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка. Однако на практике, по ее словам, органы опеки и полиция иногда перестраховываются и принимают решения исходя из формальных признаков неблагополучия.

"Иногда ребенку ничего не угрожает: он может быть накормлен, находиться дома, рядом есть взрослые, например бабушка. Но если рядом нет законного представителя, ребенка могут признать безнадзорным. Для этого достаточно полицейского акта. В итоге ребенка перемещают в государственное учреждение, хотя формально речь может идти лишь о бытовых трудностях семьи", — сказала Жгутова.

По ее словам, из-за подобных механизмов статистика может искажать реальную картину. Она подчеркнула, что современная социальная политика в России в целом ориентирована на защиту детей и поддержку семей, поэтому резкого роста реальной безнадзорности, по ее мнению, ожидать не стоит.

"Я думаю, что это скорее статистическая уловка. Откуда взяться росту безнадзорности, если сегодня вокруг каждого ребенка работает целая система служб и специалистов. У нас проводится достаточно детоцентричная политика, и представить ситуацию, при которой по улицам ходят беспризорные дети — голодные, оборванные, с протянутой рукой, как это было, например, в начале прошлого века, просто невозможно. Поэтому, на мой взгляд, подобные цифры скорее отражают особенности статистического учета, а не реальное положение дел", — заключила Жгутова.