Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Общество

Росстат опубликовал свежие цифры по зарплатам, и они выглядят как попытка ювелирной огранки дефекта. Педагоги в 2025 году в среднем получают чуть больше 71 тысячи рублей, а медики перешагнули порог в 81 тысячу. Цифры на бумаге растут, но ощущение разбитого корыта у кадровиков в регионах никуда не исчезает.

Учитель и школьники на уроке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use


Учителя и врачи: сколько начислил Росстат

Согласно официальным материалам, средняя начисленная зарплата в образовании составила 71 345 рублей. Здравоохранение и социальные услуги оцениваются чуть дороже — 81 726 рублей в месяц. Динамика кажется позитивной: за год выплаты учителям прибавили 13%, а медикам — 14%. Это не просто индексация, а попытка догнать уходящий поезд цен и ожиданий рынка.

"Рост номинальных зарплат в бюджетном секторе часто лишь компенсирует инфляционное давление, не меняя радикально уровень жизни специалистов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Однако стоит помнить, что это "грязные" цифры без учета налогов и социальных выплат. Когда мастер в частной клинике делает этикет своей профессией, его доход часто формируется иначе. В госсекторе же мы видим жесткую привязку к сеткам, где любая надбавка требует кипы отчетов. Это напоминает попытку разогнать болид с пустым баком — энтузиазм есть, а ресурса для рывка не хватает.

Разрыв шаблона: пропасть между отраслями

Самое интересное начинается при сравнении со средним показателем по стране. В декабре 2025 года средняя зарплата в России составила 139 727 рублей. Получается, что учитель получает почти в два раза меньше, чем "средний" россиянин. Это классическое короткое замыкание в логике кадровой политики: мы требуем качества, но платим по остаточному принципу.

Сфера деятельности Средняя зарплата (руб.)
Образование 71 345
Здравоохранение 81 726
Средняя по РФ (декабрь) 139 727

Такой дисбаланс создает эффект старой коммуналки. В одной комнате (добыча ресурсов, IT) пируют, в другой (школы, поликлиники) — считают копейки до аванса. Молодые специалисты, глядя на этот затор на трассе жизни, все чаще выбирают уход в коммерческие структуры или самозанятость. Даже исторический календарь дат показывает, что ценность труда всегда определяла стабильность системы.

"В условиях дефицита кадров бюджетные учреждения вынуждены конкурировать с бизнесом, что иногда приводит к необходимости пересмотра всей системы вознаграждения", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Будущее бюджетников: инерция или прорыв

Проблема не только в суммах, но и в том, как эти деньги распределяются. Часто высокие средние показатели достигаются за счет работы на полторы-две ставки. Это ведет к критическому износу человеческого ресурса. Усталость металла в инженерии лечится заменой деталей, а в медицине и педагогике — только радикальным пересмотром подходов к оплате.

Если ситуация не изменится, нас ждет усиление фантомных болей по качественному бесплатному сервису. Когда профессионалы уходят, остаются либо фанаты, либо те, кому некуда податься. Мы уже видели, как жилье для рабочих становится инструментом удержания в ОПК. Возможно, скоро подобные меры станут нормой и для врачей, чтобы те не искали счастья в других краях.

"Налоговые льготы и социальные преференции могли бы стать существенным дополнением к зарплате, но пока они внедряются крайне неравномерно", — объяснила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Система образования и медицины — это фундамент общества. Если строить его на песке низких окладов, любые фасадные реформы окажутся бесполезными. Нам нужна не косметическая правка отчетов, а реальная смена приоритетов. Чтобы цифры Росстата вызывали не иронию, а желание работать.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах

Почему зарплаты бюджетников ниже средних по стране?

Это связано с методикой расчета и спецификой отраслей. Средняя по стране сильно завышена за счет сверхвысоких доходов в добывающем секторе, финансах и IT, в то время как бюджетная сфера жестко ограничена лимитами казны.

Входит ли в указанную сумму НДФЛ?

Да, Росстат указывает начисленную заработную плату до вычета подоходного налога в 13% или 15%. На руки педагоги и медики получают заметно меньше заявленных 71 и 81 тысячи рублей.

Как учитываются премии и надбавки?

В расчет включены все регулярные выплаты, премии и доплаты за стаж или категорию. Однако выплаты социального характера (матпомощь, компенсации) в эту статистику не попадают.

Зависит ли зарплата от региона проживания?

Безусловно. В Москве или на Крайнем Севере зарплаты могут быть в разы выше, чем в центральных регионах России. Росстат оперирует средневзвешенными значениями по всей федерации.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.