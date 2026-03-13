Шесть томов за 1,6 млн: старое издание великого русского романа заставило коллекционеров устроить бой

«Война и мир» Толстого ушла за миллионы Раритетное первое издание главного русского романа в шести томах продано на аукционе «Литфонда» за 1,6 млн рублей, в пять раз превысив стартовую цену. Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ старые книги

Торги редких антикварных книг продемонстрировали аномальный спрос: при начальной ставке в 300 000 рублей лот с первым отдельным изданием «Войны и мира» (1868–1869 гг.) спровоцировал ожесточенную борьбу. Общая выручка аукциона превысила 35 млн рублей. Подобный интерес к печатному слову напоминает эпоху, когда газета «Русское слово» в 1908 году была главным источником смыслов для аристократии. Биохимия коллекционирования: владение артефактами такого уровня активирует мезолимбический путь мозга, вызывая дофаминовый отклик, схожий с азартным триумфом.