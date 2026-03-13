Шесть томов за 1,6 млн: старое издание великого русского романа заставило коллекционеров устроить бой

«Война и мир» Толстого ушла за миллионы
Раритетное первое издание главного русского романа в шести томах продано на аукционе «Литфонда» за 1,6 млн рублей, в пять раз превысив стартовую цену.
Торги редких антикварных книг продемонстрировали аномальный спрос: при начальной ставке в 300 000 рублей лот с первым отдельным изданием «Войны и мира» (1868–1869 гг.) спровоцировал ожесточенную борьбу. Общая выручка аукциона превысила 35 млн рублей. Подобный интерес к печатному слову напоминает эпоху, когда газета «Русское слово» в 1908 году была главным источником смыслов для аристократии.
Среди других знаковых продаж выделяется «Борис Годунов» Александра Пушкина (1831), реализованный за 1,3 млн рублей. Не меньший ажиотаж вызвали исторические документы, включая годовой отчет 1809 года с автографом Александра I о дефиците бюджета (850 тыс. рублей). Даже советская классика в суперобложках, таких как «Золотой теленок» 1933 года, показала двадцатикратный рост цены.
|Лот
|Цена (руб)
|Старт (руб)
|Война и мир (1-е изд.)
|1 600 000
|300 000
|Золотой теленок (1933)
|950 000
|50 000