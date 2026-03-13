Общество

«Война и мир» Толстого ушла за миллионы

Раритетное первое издание главного русского романа в шести томах продано на аукционе «Литфонда» за 1,6 млн рублей, в пять раз превысив стартовую цену.

Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
старые книги

Торги редких антикварных книг продемонстрировали аномальный спрос: при начальной ставке в 300 000 рублей лот с первым отдельным изданием «Войны и мира» (1868–1869 гг.) спровоцировал ожесточенную борьбу. Общая выручка аукциона превысила 35 млн рублей. Подобный интерес к печатному слову напоминает эпоху, когда газета «Русское слово» в 1908 году была главным источником смыслов для аристократии.

Биохимия коллекционирования: владение артефактами такого уровня активирует мезолимбический путь мозга, вызывая дофаминовый отклик, схожий с азартным триумфом.

Среди других знаковых продаж выделяется «Борис Годунов» Александра Пушкина (1831), реализованный за 1,3 млн рублей. Не меньший ажиотаж вызвали исторические документы, включая годовой отчет 1809 года с автографом Александра I о дефиците бюджета (850 тыс. рублей). Даже советская классика в суперобложках, таких как «Золотой теленок» 1933 года, показала двадцатикратный рост цены.

Лот Цена (руб) Старт (руб)
Война и мир (1-е изд.) 1 600 000 300 000
Золотой теленок (1933) 950 000 50 000
«Редкие книги — это не просто культура, это титульные активы повышенной ценности. Право владения первоисточником накладывает и юридические обязательства по сохранности национального достояния».

Аукционные рекорды часто приходятся на знаковые даты. Например, в мартовские дни истории мир часто переосмысливал наследие великих правителей и литераторов. Интерес к Толстому сегодня — это поиск стабильности в изменчивом мире, подобно тому как герои «Трех мушкетеров» олицетворяли верность в эпоху перемен.

Почему так дорого? Тираж 1868 года был ограничен, а хорошая сохранность всех шести томов — редчайшее явление в мире букинистики.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
