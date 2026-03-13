Жильё в рассрочку отложено: что происходит с ипотекой, и когда ждать чудес
Железная логика против стихии: как министерства готовят инфраструктуру к пожарному сезону
Ребенок отстраняется и не пускает в свой мир? Эти приемы помогут разрушить стену молчания
Опасные великаны под снос: Барнаул начинает борьбу за безопасность горожан
Нервная система на пределе: что происходит с мозгом после нескольких бессонных ночей
Светофоры превратились в надзирателей: на дорогах Кургана работает система тотального контроля
Буры встали — нефть замерла: глубокий обвал сервисного сектора ХМАО тормозит развитие Югры
Игла сломалась о ткани: врачи спасли ребенка от верной гибели с помощью уникальной операции
Миллиард на колёсах: старые чешские трамваи Екатеринбурга наконец-то уступят место новым составам

Доверие может обернуться долгами и судами: эти документы опасно передавать даже близким

Передача личных документов даже знакомым или родственникам может привести к серьезным юридическим последствиям, включая долги, сделки от вашего имени и проблемы с законом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Айвар отметила, что наибольшую опасность представляют документы, удостоверяющие личность. По ее словам, паспорт сегодня используется не только для идентификации человека, но и для совершения множества юридически значимых действий.

"Прежде всего речь идет о документах, удостоверяющих личность — паспорте или его копиях. В современных условиях паспорт используется не только для подтверждения личности. С его помощью можно открыть банковские счета, оформить микрозаймы, зарегистрировать юридическое лицо, заключить договоры или получить доступ к различным государственным сервисам. Если паспорт оказывается в чужих руках, даже у близкого человека, всегда существует риск его использования в схемах мошенничества", — пояснила Айвар.

Она также обратила внимание на риски, связанные с использованием электронной подписи. В цифровой среде она фактически выполняет ту же функцию, что и обычная подпись человека на бумажном документе, и может использоваться для совершения юридически значимых действий.

"Отдельную категорию риска составляет электронная подпись. В цифровой экономике она фактически заменяет личную подпись человека. С ее помощью подписываются договоры, подаются документы в государственные органы, регистрируются компании, совершаются сделки с имуществом. Согласно положениям Федерального закона №63-ФЗ "Об электронной подписи", электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, юридически равнозначен документу с собственноручной подписью", — отметила адвокат.

По ее словам, опасность представляет передача банковских реквизитов и доступов к финансовым сервисам — карт, PIN-кодов, паролей от интернет-банка или SIM-карт, привязанных к счетам. Она пояснила, что в банковской практике операция с корректными реквизитами считается совершенной самим клиентом, а ее оспаривание обычно оказывается долгим и сложным. Юрист также указала на риски доверенностей, поскольку они дают другому лицу право совершать юридические действия от имени владельца документа.

"Особого внимания требуют доверенности, особенно так называемые генеральные. По своей юридической природе доверенность — это передача полномочий действовать от имени другого лица. В соответствии со статьями 182 и 185 Гражданского кодекса Российской Федерации представитель вправе совершать юридические действия от имени доверителя, и правовые последствия таких действий возникают непосредственно для самого доверителя", — пояснила Айвар.

Она добавила, что отдельную категорию рисков представляет передача документов на имущество — например, на недвижимость, доли в компаниях или акции. Наличие таких документов может значительно упростить проведение юридических действий с имуществом.

"Серьезные риски возникают при передаче документов на имущество — недвижимости, долей в компаниях, акций. Наличие таких документов значительно упрощает совершение различных юридических действий, включая оформление доверенностей, проведение сделок и регистрацию прав. В ряде случаев злоупотребления начинаются именно с того, что документы оказываются у третьего лица", — сказала специалист.

Айвар добавила, что в юридической практике многие имущественные конфликты начинаются именно с доверия, когда документы передаются знакомым или родственникам без оформления четких юридических ограничений.

"Юридическая практика показывает, что значительная часть имущественных конфликтов начинается именно с неформального доверия. Люди передают документы "на пару дней", "для оформления сделки" или "чтобы помочь", не предполагая, что формально они передают возможность распоряжаться своими правами. В праве существует негласная формула: доверие — категория человеческая, а документы — категория юридическая", — заключила она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Горячие точки
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Популярное
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США

Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.

Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков Броня, V8 и роскошь: почему российский Т-98 Комбат сравнивают с танком Сергей Милешкин
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Последние материалы
Доверие может обернуться долгами и судами: эти документы опасно передавать даже близким
Старые союзы трещат по швам: Франция и Италия ищут защиту у Тегерана в обход приказов США
Жильё в рассрочку отложено: что происходит с ипотекой, и когда ждать чудес
Утюг уходит в отставку: простые способы получить идеально гладкое белье без лишних усилий
Остров обретает горизонт: проект высотных домов в Калининграде получил зеленый свет
Железная логика против стихии: как министерства готовят инфраструктуру к пожарному сезону
Ребенок отстраняется и не пускает в свой мир? Эти приемы помогут разрушить стену молчания
Опасные великаны под снос: Барнаул начинает борьбу за безопасность горожан
Не только парты и мелки: школа вековой постройки в Сортавале внезапно сменила имидж и системный облик
Нервная система на пределе: что происходит с мозгом после нескольких бессонных ночей
