Доверие может обернуться долгами и судами: эти документы опасно передавать даже близким

Передача личных документов даже знакомым или родственникам может привести к серьезным юридическим последствиям, включая долги, сделки от вашего имени и проблемы с законом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оформление документов

Айвар отметила, что наибольшую опасность представляют документы, удостоверяющие личность. По ее словам, паспорт сегодня используется не только для идентификации человека, но и для совершения множества юридически значимых действий.

"Прежде всего речь идет о документах, удостоверяющих личность — паспорте или его копиях. В современных условиях паспорт используется не только для подтверждения личности. С его помощью можно открыть банковские счета, оформить микрозаймы, зарегистрировать юридическое лицо, заключить договоры или получить доступ к различным государственным сервисам. Если паспорт оказывается в чужих руках, даже у близкого человека, всегда существует риск его использования в схемах мошенничества", — пояснила Айвар.

Она также обратила внимание на риски, связанные с использованием электронной подписи. В цифровой среде она фактически выполняет ту же функцию, что и обычная подпись человека на бумажном документе, и может использоваться для совершения юридически значимых действий.

"Отдельную категорию риска составляет электронная подпись. В цифровой экономике она фактически заменяет личную подпись человека. С ее помощью подписываются договоры, подаются документы в государственные органы, регистрируются компании, совершаются сделки с имуществом. Согласно положениям Федерального закона №63-ФЗ "Об электронной подписи", электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, юридически равнозначен документу с собственноручной подписью", — отметила адвокат.

По ее словам, опасность представляет передача банковских реквизитов и доступов к финансовым сервисам — карт, PIN-кодов, паролей от интернет-банка или SIM-карт, привязанных к счетам. Она пояснила, что в банковской практике операция с корректными реквизитами считается совершенной самим клиентом, а ее оспаривание обычно оказывается долгим и сложным. Юрист также указала на риски доверенностей, поскольку они дают другому лицу право совершать юридические действия от имени владельца документа.

"Особого внимания требуют доверенности, особенно так называемые генеральные. По своей юридической природе доверенность — это передача полномочий действовать от имени другого лица. В соответствии со статьями 182 и 185 Гражданского кодекса Российской Федерации представитель вправе совершать юридические действия от имени доверителя, и правовые последствия таких действий возникают непосредственно для самого доверителя", — пояснила Айвар.

Она добавила, что отдельную категорию рисков представляет передача документов на имущество — например, на недвижимость, доли в компаниях или акции. Наличие таких документов может значительно упростить проведение юридических действий с имуществом.

"Серьезные риски возникают при передаче документов на имущество — недвижимости, долей в компаниях, акций. Наличие таких документов значительно упрощает совершение различных юридических действий, включая оформление доверенностей, проведение сделок и регистрацию прав. В ряде случаев злоупотребления начинаются именно с того, что документы оказываются у третьего лица", — сказала специалист.

Айвар добавила, что в юридической практике многие имущественные конфликты начинаются именно с доверия, когда документы передаются знакомым или родственникам без оформления четких юридических ограничений.

"Юридическая практика показывает, что значительная часть имущественных конфликтов начинается именно с неформального доверия. Люди передают документы "на пару дней", "для оформления сделки" или "чтобы помочь", не предполагая, что формально они передают возможность распоряжаться своими правами. В праве существует негласная формула: доверие — категория человеческая, а документы — категория юридическая", — заключила она.