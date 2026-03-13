Зачем знать этикет, если вы не аристократ: его настоящая роль удивляет многих

Знание этикета снимает внутреннюю скованность и позволяет сосредоточиться на сути разговора, рассказала филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл. В эфире Pravda.Ru она обхяснила, почему простые нормы общения помогают увереннее чувствовать себя в повседневной и деловой коммуникации.

Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free Фото столовых приборов

Валл пояснила, что правила поведения в обществе и деловой среде выполняют вполне практическую функцию. По ее словам, они нужны не для внешнего лоска, а для того, чтобы человек чувствовал себя уверенно и понимал, как действовать в ситуации общения.

"Он избавляет от скованности. Он даёт свободу, ты абсолютно хорошо себя чувствуешь, потому что ты в порядке" — отметила Валл.

Она объяснила, что когда базовые нормы соблюдены, человеку уже не приходится переживать о форме поведения и о том, как он выглядит со стороны. Это снимает внутреннее напряжение и позволяет сосредоточиться на самом разговоре.

"Вся энергия уходит на то, чтобы говорить, быть в теме. То есть гораздо важнее содержание, потому что форма в порядке" — добавила Валл.

По ее словам, именно поэтому знание простых норм этикета помогает лучше ориентироваться в любой коммуникации и делает общение более уверенным и содержательным.

Полная запись разговора с Анной Валл будет доступна на видеоканале Правда ТВ.