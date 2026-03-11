Жильцы оставляют это у двери квартиры и не подозревают о риске: одна жалоба может обернуться штрафом

Оставленные у двери квартиры пакеты с мусором, велосипеды или другие вещи могут привести к штрафу, если они загромождают межквартирный коридор и мешают эвакуации жильцов в случае пожара. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Фото: Ксения Евдокимова is licensed under public domain Мастер ЖКХ на пороге

По словам эксперта, межквартирные коридоры в многоквартирных домах относятся к местам общего пользования и одновременно являются путями эвакуации. Именно поэтому требования пожарной безопасности запрещают оставлять там любые предметы. Загромождение таких пространств может создать угрозу для жильцов в случае чрезвычайной ситуации.

"По правилам пожарной безопасности пути эвакуации нельзя загромождать никакими предметами. Межквартирные коридоры относятся к местам общего пользования, и во время пожара они должны быть полностью свободными. Нельзя оставлять ни пакеты с мусором, ни мешки с картошкой, ни велосипеды, ни санки. Все это может мешать людям быстро и безопасно покинуть дом", — пояснил Федорук.

Он отметил, что подобные нарушения могут повлечь административную ответственность. Если в коридоре оставлены вещи, которые препятствуют свободному проходу, это рассматривается как загромождение путей эвакуации. В таких случаях предусмотрен штраф, который может достигать 15 тысяч рублей.

"Представьте ситуацию: начинается пожар, отключается свет, коридор заполняется дымом, а у двери лежит большой пакет с мусором. Человек выбегает из квартиры, может зацепиться за него, упасть и в условиях задымления потерять время. В такой ситуации любая преграда может стоить жизни, поэтому правила пожарной безопасности требуют, чтобы пути эвакуации были полностью свободны", — подчеркнул эксперт.

Федорук добавил, что в случае подобных нарушений жильцы могут обратиться в управляющую компанию. По его словам, она вправе выдать соседу предписание убрать вещи из общего коридора. Если требование не будет выполнено, вопрос может быть передан в пожарную инспекцию.

"Лучше не просто направить обращение, но и приложить фотографии. На снимках должно быть видно, что пакет или другие вещи лежат у двери, и при этом должен быть виден номер квартиры. Желательно, чтобы о нарушении знали и соседи — при необходимости они смогут подтвердить, что такие предметы действительно оставлялись в коридоре. Если предписание управляющей компании не выполняется, тогда можно обращаться в пожарную инспекцию, и там уже наложат штраф", — заключил Федорук.