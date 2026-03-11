Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги для Киева находят дорогу даже через вето: что на самом деле стоит за щедростью Европы
Венгрия перехватила миллионы долларов из Украины: сможет ли Киев убедить Европу в легальности денег
Званый ужин, который пошёл не по плану: Банкет (Взрослые игры) покажут в ЦДКЖ
Мошенники взяли на вооружение тему налогов: достаточно проверить только одну деталь
Балтийский флот — лишь часть силы: что скрывает военная система Калининграда
Стамбульский документ по Украине устарел: новые реалии конфликта меняют условия мира
Кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком... — писала газета Русское слово 11 марта 1908 года
Блестящая маска с внутренним шрамом: на сцене раскрывается история о зеркале красоты и тайных пороках
Израиль бьёт по Хезболле, но движение не слабеет: что делает движение таким живучим

Жильцы оставляют это у двери квартиры и не подозревают о риске: одна жалоба может обернуться штрафом

Общество

Оставленные у двери квартиры пакеты с мусором, велосипеды или другие вещи могут привести к штрафу, если они загромождают межквартирный коридор и мешают эвакуации жильцов в случае пожара. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Мастер ЖКХ на пороге
Фото: Ксения Евдокимова is licensed under public domain
Мастер ЖКХ на пороге

По словам эксперта, межквартирные коридоры в многоквартирных домах относятся к местам общего пользования и одновременно являются путями эвакуации. Именно поэтому требования пожарной безопасности запрещают оставлять там любые предметы. Загромождение таких пространств может создать угрозу для жильцов в случае чрезвычайной ситуации.

"По правилам пожарной безопасности пути эвакуации нельзя загромождать никакими предметами. Межквартирные коридоры относятся к местам общего пользования, и во время пожара они должны быть полностью свободными. Нельзя оставлять ни пакеты с мусором, ни мешки с картошкой, ни велосипеды, ни санки. Все это может мешать людям быстро и безопасно покинуть дом", — пояснил Федорук.

Он отметил, что подобные нарушения могут повлечь административную ответственность. Если в коридоре оставлены вещи, которые препятствуют свободному проходу, это рассматривается как загромождение путей эвакуации. В таких случаях предусмотрен штраф, который может достигать 15 тысяч рублей.

"Представьте ситуацию: начинается пожар, отключается свет, коридор заполняется дымом, а у двери лежит большой пакет с мусором. Человек выбегает из квартиры, может зацепиться за него, упасть и в условиях задымления потерять время. В такой ситуации любая преграда может стоить жизни, поэтому правила пожарной безопасности требуют, чтобы пути эвакуации были полностью свободны", — подчеркнул эксперт.

Федорук добавил, что в случае подобных нарушений жильцы могут обратиться в управляющую компанию. По его словам, она вправе выдать соседу предписание убрать вещи из общего коридора. Если требование не будет выполнено, вопрос может быть передан в пожарную инспекцию.

"Лучше не просто направить обращение, но и приложить фотографии. На снимках должно быть видно, что пакет или другие вещи лежат у двери, и при этом должен быть виден номер квартиры. Желательно, чтобы о нарушении знали и соседи — при необходимости они смогут подтвердить, что такие предметы действительно оставлялись в коридоре. Если предписание управляющей компании не выполняется, тогда можно обращаться в пожарную инспекцию, и там уже наложат штраф", — заключил Федорук.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Новости Нижнего Новгорода
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Гардеробы больше не будут прежними: мода весны-2026 выбрала вещи, которые захватывают улицы
Красота и стиль
Гардеробы больше не будут прежними: мода весны-2026 выбрала вещи, которые захватывают улицы
Популярное
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай

Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке Любовь Степушова Безопасная деревня Ливана стала целью удара: беспилотник разрушил жилой дом Анхар Кочнева Теперь системно: авиакомпании по всему миру повышают стоимость услуг Олег Артюков
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Последние материалы
Венгрия перехватила миллионы долларов из Украины: сможет ли Киев убедить Европу в легальности денег
Космический индиго на тарелке: этот секретный овощ создаёт на скорлупе глубокие морские шедевры
Жильцы оставляют это у двери квартиры и не подозревают о риске: одна жалоба может обернуться штрафом
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Званый ужин, который пошёл не по плану: Банкет (Взрослые игры) покажут в ЦДКЖ
Мошенники взяли на вооружение тему налогов: достаточно проверить только одну деталь
Офицер без страны: когда родина исчезла за одну ночь, он решил найти другую
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Пять Углов тянутся к Меридиану: благоустройство превращает разрозненные зоны в единый городской оазис
Спорт без пота и боли — это реальность: эти мягкие нагрузки дают фору тяжелым гантелям в зале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.