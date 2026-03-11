Резюме теряет ценность: работодатели начали иначе оценивать кандидатов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Массовое использование нейросетей при составлении резюме привело к тому, что работодателям становится все сложнее понять реальные навыки кандидатов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Рукопожатие после собеседования
Фото: www.pexels.com by Sora Shimazaki is licensed under Бесплатное использование
Рукопожатие после собеседования

Ганькина отметила, что активное использование искусственного интеллекта при подготовке резюме существенно изменило процесс отбора кандидатов. По ее словам, нейросети научились создавать практически безупречные тексты, из-за чего рекрутерам становится все сложнее увидеть за документом реального человека и его реальные компетенции.

"Массовое использование ИИ кандидатами сделало классическое резюме практически бесполезным инструментом. Нейросети научились писать настолько правильные и гладкие тексты, что за ними перестало быть видно реального человека. Рекрутеры получают сотни документов, которые выглядят идеально, но одинаково и не дают ответа на главный вопрос: что этот кандидат действительно умеет. Поэтому решение некоторых компаний отказаться от рассмотрения резюме вполне объяснимо — такие документы можно сгенерировать за пару минут", — подчеркнула специалист.

Она добавила, что в этих условиях компании все чаще переходят к проверке кандидатов через практические задания. По ее словам, тестовые задачи и моделирование рабочих ситуаций позволяют работодателям увидеть реальные навыки соискателя, однако при использовании технологий оценки важно не перекладывать окончательное решение на алгоритмы.

"В этой ситуации работодателям ничего не остается, кроме как проверять людей в деле. Тестовые задания и решение реальных рабочих задач выходят на первый план. Компании, конечно, тоже пытаются использовать ИИ для оценки соискателей, но здесь важно сохранять объективность. Алгоритмы могут некритично воспроизводить наши собственные стереотипы, и если доверить машине финальное решение, легко попасть в ловушку предвзятости. Так что итоговый выбор все-таки должен оставаться за человеком" — заключила Ганькина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
