В Госдуме усомнились в идее сократить рабочие часы для женщин

Инициатива сократить рабочий день для всех женщин без исключения вряд ли может быть реализована, поскольку в трудовом законодательстве такие льготы обычно предусмотрены только для отдельных категорий — например, для женщин, работающих в сельской местности, или кормящих матерей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка работает за нотубуком

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с предложением установить сокращенный на два часа рабочий день по пятницам для женщин при сохранении средней зарплаты.

Бессараб пояснила, что в действующем трудовом законодательстве уже существует норма о сокращенном рабочем дне для определенной категории женщин. Речь идет о 36-часовой рабочей неделе с сохранением зарплаты для женщин, работающих в сельской местности, что связано с ведением личного подсобного хозяйства.

"В Трудовом кодексе есть норма, которая предусматривает сокращенный рабочий день для женщин, работающих в сельской местности. Как правило, это связано с ведением личного подсобного хозяйства и подворья. Для них предусмотрена 36-часовая рабочая неделя при сохранении заработной платы. Обычно это сокращение примерно на час в течение 5-дневной рабочей недели", — пояснила парламентарий.

Депутат также выразила сомнение, что предложение сократить рабочий день по пятницам для всех женщин может быть реализовано. По ее словам, существующие льготные категории работников, имеющих право на сокращенный рабочий день, всегда связаны с конкретными обстоятельствами.

"Например, для кормящей мамы предусмотрен дополнительный перерыв, потому что он связан с необходимостью покормить ребенка. Такие меры всегда имеют конкретные основания — условия труда, проживание на определенной территории или особенности климата. Если же только по половому признаку женщины будут работать не 40, а 38 часов в неделю, нужно учитывать, что на многих рабочих местах, особенно со сменным графиком, кто-то должен будет подстраховать сотрудницу. Поэтому не думаю, что сегодня такая мера может быть реализована", — отметила Бессараб.

При этом депутат положительно оценила саму инициативу, назвав ее галантной и своевременной в преддверии Международного женского дня. Однако с точки зрения практической реализации подобные изменения в Трудовой кодекс, по ее словам, вряд ли будут внесены.