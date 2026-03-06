Долги за коммуналку будут взыскивать по новой системе: многие рискуют не заметить решающий сигнал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Цифровизация взыскания долгов за ЖКХ может привести к тому, что граждане будут узнавать о судебном решении уже после списания денег и ареста имущества, предупредил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин. О рисках электронного приказного производства он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Госуслуги дом
Фото: "Управляющая компания Гагаринского района - 1" by Госуслуги, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Госуслуги дом

Крохин обратил внимание, что инициатива Минстроя и Минцифры предполагает перевод приказного производства по долгам ЖКХ в электронный формат. По его словам, именно этот механизм уже давно вызывает больше всего вопросов, поскольку позволяет взыскивать средства без полноценного разбирательства и без участия самого должника.

"Приказное производство — это тот судебный механизм, к которому больше всего вопросов. Решение выносится без вызова сторон, без возможности для гражданина представить свои возражения или доказательства, что начисления произведены неправильно. В итоге огромные суммы списываются с человека фактически автоматически, сразу после поступления заявления в суд", — отметил он.

Юрист подчеркнул, что при переходе к цифровому формату процедура станет еще быстрее. Уведомлением о судебном приказе фактически будет считаться сообщение в личном кабинете, даже если человек его не видел. При этом срок на отмену судебного приказа составляет всего десять дней.

"Вот представьте: ни вы, ни я не заходим ежедневно в Госуслуги. И мы можем не увидеть, что туда вместо бумажного документа, вместо почтового отправления, пришло уведомление о судебном приказе. Мы можем быть в отпуске, можем быть на лечении. И в какой-то момент мы пропускаем эти 10 дней, которые даются на отмену приказа", — пояснил эксперт.

По его словам, в электронном формате система фиксирует поступление уведомления, после чего отсчитывается десятидневный срок, и затем судебный пристав может оперативно наложить ограничения на имущество должника.

Полная запись разговора с Константином Крохиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
