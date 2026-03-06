Цены на такси в непогоду решили взять под контроль: у хорошей идеи могут быть неприятные последствия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Резкое ограничение роста цен на такси в плохую погоду может сделать стоимость поездок более предсказуемой для пассажиров, но при этом повлиять на заработок водителей и количество машин на линии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Яндекс.Такси в Екатеринбурге
Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яндекс.Такси в Екатеринбурге

Ранее газета "Известия" сообщила, что Министерство транспорта РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой рассматривают возможность ограничить резкий рост стоимости поездок на такси в период неблагоприятных погодных условий и чрезвычайных ситуаций.

Ракитин отметил, что для пассажиров подобная мера может иметь очевидные преимущества. По его словам, ограничение тарифов позволит избежать ситуаций, когда стоимость поездки резко увеличивается из-за погодных условий, что часто вызывает недовольство пользователей сервисов такси.

"Для пассажиров безусловный плюс в том, что они будут примерно понимать стоимость поездки. Цена перестанет резко расти и взлетать до каких-то невероятных значений во время дождя, снега или других чрезвычайных ситуаций. Таких примеров очень много, когда такси дорожает просто до неприличия. Иногда складывается ощущение, что дешевле было бы лететь на самолете, если бы это было возможно", — отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что для водителей ситуация выглядит иначе. Он пояснил, что повышающие коэффициенты в сложных погодных условиях нередко становятся важным элементом их дохода, поскольку работать в снегопад или сильный дождь значительно сложнее.

"Когда на улице плохая погода, например снег, водители испытывают больше стресса, движение в городах может практически останавливаться. Заказов становится меньше, а условия работы становятся тяжелее. В такой ситуации повышающие коэффициенты становятся для водителей способом компенсировать потери и заработать хотя бы на аренду автомобиля", — отметил специалист.

Ракитин также обратил внимание, что ситуация на рынке такси уже осложняется сокращением числа водителей. Он отметил, что в крупных городах автомобилей на линии становится меньше, в том числе из-за заметного оттока мигрантов из отрасли. По его словам, в таких условиях ограничение повышающих коэффициентов в период плохой погоды может дополнительно снизить мотивацию водителей выходить на линию, что способно еще сильнее сократить число доступных машин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
