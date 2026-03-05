Должникам по ЖКУ станет сложнее скрыться: в России запускают новую систему взыскания

Электронная система взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги ускорит судебные процедуры и упростит работу с персональными данными должников, поскольку часть процессов будет автоматизирована через государственные цифровые платформы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Фото: pravda.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Ранее РИА Новости со ссылкой на документы правительства сообщило, что механизм взыскания задолженности за жилищные и коммунальные услуги в электронном виде планируют ввести в России к концу 2027 года.

Вепрецкая пояснила, что новая система будет работать через государственные цифровые платформы. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут подавать заявления о взыскании задолженности через систему ГИС ЖКХ, после чего документы автоматически будут направляться в судебные органы.

"Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации будут обращаться в систему ГИС ЖКХ с требованием о взыскании задолженности. Система формирует заявление и отправляет его по каналам связи, синхронизированным с ГАС "Правосудие". Заявление поступает в суд уже со всеми подтверждающими данными, такими как ИНН и СНИЛС, которые необходимы для подачи", — подчеркнула она.

Специалист добавила, что такие заявления будут рассматриваться судами в порядке гражданского судопроизводства — как исковое заявление или заявление на выдачу судебного приказа. По ее словам, новый механизм также позволит сократить сроки взыскания, поскольку значительно упростится поиск и получение персональных данных должника, которые необходимы для подачи документов в суд.

"Сейчас, если персональные данные должника отсутствуют, к исковому заявлению прикладывается ходатайство о получении таких данных. Суд выносит определение, приостанавливает дело и запрашивает информацию о должнике. После получения данных процесс возобновляется и дело рассматривается в общем порядке. Новый механизм должен сократить сроки поиска таких сведений", — заключила Вепрецкая.