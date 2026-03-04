Десятки отправленных резюме — ни одного ответа: скрытый фильтр отбрасывает большинство кандидатов

Тренд на отказ от резюме при приеме на работу пока не стал массовой практикой на российском рынке труда, хотя обсуждения таких изменений действительно появляются. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMALKO Гарри Мурадян.

Фото: личный архив Гарри Мурадяна Гарри Мурадян

Он объяснил, что что резюме по-прежнему остаются основным инструментом отбора кандидатов в России. Однако значительную часть откликов работодатели фактически не видят, поскольку их на первом этапе фильтруют автоматические системы.

"В России тренд отказа от резюме минимален. Компании все еще полагаются на них, но ИИ-скрининг и системы ATS могут отсевать до 75% откликов. В итоге многие резюме до рекрутеров просто не доходят. Те документы, которые проходят фильтр, часто просматриваются бегло или подробно изучаются уже только у топ-кандидатов", — пояснил Мурадян.

Он добавил, что при этом на рынке постепенно усиливается интерес к подходу, основанному на оценке навыков кандидатов. По его словам, примерно в восьми процентах вакансий уже применяется так называемый skill-based подход, особенно в IT и в профессиях, где наличие диплома не является обязательным требованием.

"Полный отказ от резюме, когда они вообще не требуются, встречается довольно редко. Но заметно растет фокус на навыках кандидата. Уже около 8% вакансий используют skill-based подход, особенно в IT и там, где нет жесткого требования к диплому. Такой формат позволяет работодателям шире смотреть на кандидатов и оценивать реальные компетенции", — отметил эксперт.

Мурадян подчеркнул, что у такого подхода есть как преимущества, так и ограничения. По его словам, работодатели могут расширить круг кандидатов и оценивать реальные навыки через тесты, однако такие методы сложно стандартизировать и они требуют дополнительных затрат. Для соискателей ситуация тоже неоднозначная: появляется шанс устроиться без опыта или диплома, но возрастает нагрузка из-за тестовых заданий.

"Для работодателей плюс в том, что можно расширить воронку кандидатов и оценить реальные навыки через тесты. Но есть и минусы: тесты сложно стандартизировать, можно упустить soft skills, а внедрение таких систем стоит дорого. Для соискателей это тоже двойственная ситуация — есть шанс получить работу без диплома, но растет стресс из-за тестов. Если роль резюме будет снижаться, кандидатам придется чаще выходить напрямую на HR или лиц, принимающих решения", — заключил он.