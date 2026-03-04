Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тишина становится роскошью: как привычка слушать музыку в наушниках скрытно разрушает клетки мозга
Ювелирная работа вместо скальпеля: хирурги нашли способ удалять новообразования без лишних разрезов
Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского
Праздничный ужин по сигналу таймера: северные рестораны вводят жесткий регламент для всех гостей
Тело подаёт сигналы: как обычные анализы выявляют болезни задолго до симптомов
Паника на заправках Европы: почему игроки на рынке ищут альтернативы, а россияне остаются спокойными
Минеральные Воды остались без воздушного моста в ОАЭ: как не утонуть в волне возвратов
Десятки отправленных резюме — ни одного ответа: скрытый фильтр отбрасывает большинство кандидатов
Гравитация ресурсов не знает границ: промышленный центр Сибири манит жителей самых разных стран

Запах вышел за пределы квартиры: чем может обернуться жалоба соседей

Общество

Неприятный запах в квартире может быть признаком серьезных нарушений — от антисанитарного содержания жилья до неисправностей общедомовых систем, например канализации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала сопредседатель некоммерческого партнерства "Управдом", эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова.

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова сообщила РИА Новости, что россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире.

Юнисова подчеркнула, что в подобных ситуациях речь идет не столько о штрафах, сколько о необходимости устранить причины появления запаха. По ее словам, такие проблемы могут быть связаны как с нарушениями в содержании квартиры, так и с неисправностями общедомовых систем.

"Причина не в том, что кого-то обязательно нужно оштрафовать. Сам по себе неприятный запах недопустим, потому что он может быть следствием антисанитарного состояния квартиры, содержания большого количества животных в ненадлежащих условиях или, например, неисправности канализации. Поэтому смысл заключается в том, что на такой запах должна быть реакция тех организаций или лиц, которые отвечают за надлежащее содержание жилья", — пояснила она.

Эксперт отметила, что собственники жилья обязаны содержать свои квартиры таким образом, чтобы не причинять неудобств соседям. По ее словам, соответствующие требования закреплены в жилищном законодательстве и санитарных нормах.

"Собственник помещения обязан содержать его таким образом, чтобы не причинять вред и неудобства соседям. Если неприятный запах доставляет беспокойство и его интенсивность превышает установленные нормативы, это может рассматриваться как нарушение санитарных требований. Такие нормы закреплены в законодательстве в сфере защиты прав потребителей и регулируются санитарными и техническими правилами", — подчеркнула Юнисова.

Она добавила, что при появлении устойчивого неприятного запаха жильцам прежде всего следует обратиться в управляющую организацию. Если проблема сохраняется длительное время, к проверке могут быть привлечены и надзорные органы.

"Первое, куда следует обращаться в такой ситуации, — это управляющая организация. Если неприятный запах носит устойчивый характер и не является разовым проявлением, стоит также направить обращение в Роспотребнадзор. Управляющая организация обязана отреагировать на жалобу, провести проверку и установить причину появления запаха. Если он появился не из-за поломок оборудования, например, системы канализации, тогда положен штраф. Кроме того, можно обратиться и в жилищную инспекцию, поскольку она осуществляет контроль за деятельностью управляющих организаций", — заключила Юнисова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Новости Казани
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Деньги на паузе: российские банки внедряют блокировку выдачи наличных в кассах при подозрениях
Ювелирная работа вместо скальпеля: хирурги нашли способ удалять новообразования без лишних разрезов
Тело как отлаженный механизм: правильный выбор нагрузки превращает обычные движения в эликсир жизни
Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского
Как данные превращаются в деньги: от АБ-тестов до причинно-следственных связей
Как заработать на земельных участках в России: неочевидные стратегии от Ярослава Витушкина
Праздничный ужин по сигналу таймера: северные рестораны вводят жесткий регламент для всех гостей
Министр финансов США заявил об уязвимости Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке
Тело подаёт сигналы: как обычные анализы выявляют болезни задолго до симптомов
Тайные сигналы организма: спорт становится скрытым врагом при игнорировании деликатных жалоб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.