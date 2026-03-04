Запах вышел за пределы квартиры: чем может обернуться жалоба соседей

Неприятный запах в квартире может быть признаком серьезных нарушений — от антисанитарного содержания жилья до неисправностей общедомовых систем, например канализации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала сопредседатель некоммерческого партнерства "Управдом", эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова сообщила РИА Новости, что россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире.

Юнисова подчеркнула, что в подобных ситуациях речь идет не столько о штрафах, сколько о необходимости устранить причины появления запаха. По ее словам, такие проблемы могут быть связаны как с нарушениями в содержании квартиры, так и с неисправностями общедомовых систем.

"Причина не в том, что кого-то обязательно нужно оштрафовать. Сам по себе неприятный запах недопустим, потому что он может быть следствием антисанитарного состояния квартиры, содержания большого количества животных в ненадлежащих условиях или, например, неисправности канализации. Поэтому смысл заключается в том, что на такой запах должна быть реакция тех организаций или лиц, которые отвечают за надлежащее содержание жилья", — пояснила она.

Эксперт отметила, что собственники жилья обязаны содержать свои квартиры таким образом, чтобы не причинять неудобств соседям. По ее словам, соответствующие требования закреплены в жилищном законодательстве и санитарных нормах.

"Собственник помещения обязан содержать его таким образом, чтобы не причинять вред и неудобства соседям. Если неприятный запах доставляет беспокойство и его интенсивность превышает установленные нормативы, это может рассматриваться как нарушение санитарных требований. Такие нормы закреплены в законодательстве в сфере защиты прав потребителей и регулируются санитарными и техническими правилами", — подчеркнула Юнисова.

Она добавила, что при появлении устойчивого неприятного запаха жильцам прежде всего следует обратиться в управляющую организацию. Если проблема сохраняется длительное время, к проверке могут быть привлечены и надзорные органы.

"Первое, куда следует обращаться в такой ситуации, — это управляющая организация. Если неприятный запах носит устойчивый характер и не является разовым проявлением, стоит также направить обращение в Роспотребнадзор. Управляющая организация обязана отреагировать на жалобу, провести проверку и установить причину появления запаха. Если он появился не из-за поломок оборудования, например, системы канализации, тогда положен штраф. Кроме того, можно обратиться и в жилищную инспекцию, поскольку она осуществляет контроль за деятельностью управляющих организаций", — заключила Юнисова.