Любовь есть, прав нет: чем рискуют пары, которые избегают регистрации отношений

Даже десятки лет совместной жизни не дают тех прав, которые возникают после официальной регистрации отношений в ЗАГСе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Юрист подчеркнул, что в российском законодательстве признается только официальный брак, заключенный между мужчиной и женщиной в органах ЗАГСа. По его словам, именно он обеспечивает супругам полный объем прав в разных сферах — от медицины до наследственных вопросов.

"В российском законодательстве признается только официальный брак. Именно он влечет правовые последствия в разных отраслях права: супруга допускают в больницу, он наследует в первую очередь, дети оформляются на соответствующую фамилию. Так называемый гражданский брак по сути является сожительством и самостоятельных юридических последствий не порождает. Только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа, обеспечивает полный объем прав и гарантий", — пояснил Князев.

Он также отметил, что при решении вопросов наследования и получения социальных выплат учитывается только официальный статус супругов. По его словам, длительность совместного проживания без регистрации брака юридического значения не имеет, если отношения не были оформлены.

"Наследование по закону возможно только если супруги состояли в официальном браке. Сколько лет люди прожили вместе без регистрации, роли не играет и учитываться не будет. Выплаты по потере кормильца также положены только официальному супругу, если нет иных оснований, например признанного отцовства. Без зарегистрированного брака оформить такие выплаты будет значительно сложнее", — заключил юрист.