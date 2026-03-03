Новый устный экзамен перед ОГЭ: к каким последствиям это может привести уже в 2027 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Введение устного экзамена по истории для девятиклассников может обернуться дополнительной нагрузкой и не дать ожидаемого результата, поскольку к этому моменту школьники еще не проходят основной курс отечественной истории. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школьники 9-х классов с 2027–2028 учебного года будут сдавать устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом.

Комков выразил сомнение в целесообразности нововведения. По его словам, в девятом классе учащиеся только начинают системное изучение истории России, а основной курс приходится на 10–11 классы, поэтому формат проверки знаний вызывает вопросы.

"В девятом классе школьники не могут полноценно сдать экзамен по отечественной истории, потому что только начинают этот курс. Восьмой и девятый класс — это его начало, а основной курс истории России проходит в десятом и одиннадцатом классах. В лучшем случае девятиклассники доходят до Петра Первого, тогда как вся последующая история государства Российского изучается уже в старших классах. Поэтому возникает вопрос, в каком формате и по какому объему материала будет проводиться такой экзамен", — отметил он.

Комков подчеркнул, что рассматривает инициативу как попытку продемонстрировать запуск процесса патриотического воспитания в школе. При этом, по его мнению, практического эффекта от нововведения ожидать не стоит, тогда как нагрузка на учеников и их семьи возрастет.

"Это очередная попытка показать, что начинается процесс патриотического воспитания в школе. Но к какому-то фактическому результату это не приведет. Это будет дополнительная нагрузка для школьников, дополнительное психологическое напряжение и дополнительные траты родителей на поиск репетиторов. При существующей экзаменационной системе введение еще одного обязательного формата создаст лишь новые сложности и увеличит общее давление на учащихся", — сказал он.

Кроме того, специалист указал на кадровую проблему в системе образования. По его данным, в стране наблюдается существенный дефицит преподавателей истории, что само по себе осложняет реализацию новых экзаменационных форматов.

"У нас учителей истории сегодня не хватает — порядка 40 тысяч по России в целом. Даже один устный экзамен в рамках ОГЭ уже вызывал сложности, а если его фактически дублировать, это создаст дополнительную нагрузку. Сейчас существует возможность для тех, кто не сдал ОГЭ, уйти после девятого класса и получить рабочую профессию, начав трудовую деятельность на производстве. Поэтому это может привести к массовому оттоку учащихся из девятого класса без получения среднего образования", — добавил он.

Комков пояснил, что при усилении экзаменационной нагрузки часть подростков может сознательно отказаться от продолжения обучения в 10 и 11 классах. По его мнению, в условиях уже существующей альтернативы в виде профессионального обучения это способно существенно изменить структуру дальнейшего образовательного пути девятиклассников.

