Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме прокомментировали инициативу МВД о расширении круга лиц с полномочиями полиции
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Международный суд ООН стал полем боя: почему промедление России изменило ритм процесса
Telegram стал для бизнеса любовью с первого уведомления: в чём его секрет
Гидрофобия подкралась к жилым домам: новые зоны отчуждения появились на карте Башкортостана
Ноутбук спит, а риски — нет: ошибка, которая отдаёт ваши пароли в чужие руки
Гражданство получено, а барьеры никуда не делись: где система не успевает за статусом
Ваши анализы больше не молчат: новая система переводит медицинские термины на человеческий язык
Дуров мыслит как программист, а государства диктуют правила: чем это грозит Telegram

В Госдуме ответили на идею полной компенсации ЖКУ одиноким пенсионерам

Общество

Решение о полной или частичной компенсации расходов на ЖКХ для одиноких пенсионеров должно приниматься с учетом полномочий регионов и их бюджетных возможностей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Ранее газета "Известия" сообщила, что одиноким пенсионерам в России могут полностью компенсировать расходы на ЖКХ после 80 лет, а с 65 лет — оплачивать половину счетов. С такой инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.

Бессараб подчеркнула, что инициатива о новых льготах должна рассматриваться с учетом действующей системы распределения полномочий. По ее словам, сфера ЖКХ относится к компетенции регионов и муниципалитетов, поэтому именно субъекты несут основную финансовую нагрузку при введении дополнительных мер поддержки.

"Необходимо прежде всего исходить из того, что услуги жилищно-коммунального хозяйства находятся в ведении регионов и муниципалитетов. Уже сегодня отдельные категории граждан пользуются правом на снижение или компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг. Поэтому любые новые решения нужно соотносить с возможностями конкретных территорий", — сказала Бессараб.

Парламентарий отметила, что механизм льгот в сфере ЖКХ уже достаточно разветвлен и включает как федеральные, так и региональные меры. Она привела примеры категорий граждан, которые полностью или частично освобождены от оплаты.

"Матери-героини полностью освобождены от оплаты жилья и жилищно-коммунальных услуг, такую же льготу имеют проживающие с ними нетрудоспособные члены семьи. Герои России и Герои Труда также не оплачивают услуги ЖКХ, ветераны боевых действий платят 50%. Кроме того, на региональном уровне льготы, как правило, предоставляются ветеранам труда, многодетным семьям и гражданам старшего возраста", — подчеркнула депутат.

Бессараб добавила, что ключевым этапом рассмотрения инициативы должна стать финансовая оценка ее реализации. По ее словам, авторам законопроекта предстоит просчитать объем необходимых средств, поскольку подобные решения в первую очередь отражаются на региональных бюджетах.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Недвижимость
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Садоводство, цветоводство
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением? Любовь Степушова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Лотерея ценой в капиталку: почему попытка завести машину с толкача превращает её в груду металла
Ореховый закат на сковороде: аджарская чирбули превращает яйца в бархатистый грузинский завтрак
Копия никогда не станет оригиналом: почему поиск похожего кота заводит владельцев в тупик
Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины
Деньги утекают сквозь пальцы: эти незаметные черные дыры в бюджете забирают треть годового дохода
Тень становится союзницей: вечнозелёные стражи формируют изгороди на поколения вперёд
Грядки взорвутся яркими плодами: перцы, которые дают максимум даже на обычной земле
Бабушкины розы будят раздражение: как узоры на ковре несут код устаревшего уюта для молодых
Планета дрожала девять дней: что произошло в глухом фьорде, пока мы ничего не замечали
Зеркало для солнца в огороде: глянцевые листья этого цветка усиливают яркость осеннего сада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.