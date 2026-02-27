В Госдуме ответили на идею полной компенсации ЖКУ одиноким пенсионерам

Решение о полной или частичной компенсации расходов на ЖКХ для одиноких пенсионеров должно приниматься с учетом полномочий регионов и их бюджетных возможностей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Ранее газета "Известия" сообщила, что одиноким пенсионерам в России могут полностью компенсировать расходы на ЖКХ после 80 лет, а с 65 лет — оплачивать половину счетов. С такой инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.

Бессараб подчеркнула, что инициатива о новых льготах должна рассматриваться с учетом действующей системы распределения полномочий. По ее словам, сфера ЖКХ относится к компетенции регионов и муниципалитетов, поэтому именно субъекты несут основную финансовую нагрузку при введении дополнительных мер поддержки.

"Необходимо прежде всего исходить из того, что услуги жилищно-коммунального хозяйства находятся в ведении регионов и муниципалитетов. Уже сегодня отдельные категории граждан пользуются правом на снижение или компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг. Поэтому любые новые решения нужно соотносить с возможностями конкретных территорий", — сказала Бессараб.

Парламентарий отметила, что механизм льгот в сфере ЖКХ уже достаточно разветвлен и включает как федеральные, так и региональные меры. Она привела примеры категорий граждан, которые полностью или частично освобождены от оплаты.

"Матери-героини полностью освобождены от оплаты жилья и жилищно-коммунальных услуг, такую же льготу имеют проживающие с ними нетрудоспособные члены семьи. Герои России и Герои Труда также не оплачивают услуги ЖКХ, ветераны боевых действий платят 50%. Кроме того, на региональном уровне льготы, как правило, предоставляются ветеранам труда, многодетным семьям и гражданам старшего возраста", — подчеркнула депутат.

Бессараб добавила, что ключевым этапом рассмотрения инициативы должна стать финансовая оценка ее реализации. По ее словам, авторам законопроекта предстоит просчитать объем необходимых средств, поскольку подобные решения в первую очередь отражаются на региональных бюджетах.