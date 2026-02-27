В Госдуме прокомментировали инициативу МВД о расширении круга лиц с полномочиями полиции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Инициатива по расширению круга лиц с полицейскими полномочиями может стать ответом на острую нехватку кадров в системе МВД, которая в отдельных подразделениях достигает более 30%. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Фото: commons.wikimedia.org by Денис Гордийко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Полиция

Ранее глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев выступил с указом, согласно которому МВД планирует расширить круг лиц с полицейскими полномочиями. Соответствующий документ разместили на сайте ведомства.

Хамзаев отметил, что кадровый дефицит в системе МВД сегодня носит системный характер и признается на разных уровнях. По его словам, в отдельных подразделениях нехватка сотрудников превышает 30%, поэтому обсуждение дополнительных мер выглядит закономерным.

"В советское время, когда не хватало кадров, привлекали дружинников к охране общественного порядка и другим направлениям работы. Сегодня острая нехватка кадров в МВД — это факт, который все признают, и в некоторых подразделениях она достигает более 30%. Поэтому сама идея расширения возможностей для привлечения дополнительных сил в целом понятна", — сказал он.

Депутат подчеркнул, что инициативу необходимо рассматривать шире — не только как техническое расширение полномочий, но и как развитие взаимодействия между государством и обществом. Он напомнил, что уже действует федеральный закон об основах общественного контроля, который создает правовую базу для такого сотрудничества.

"Я считаю, что этот вопрос нужно рассматривать комплексно, а не только как расширение полномочий. У нас уже действует федеральный закон об основах общественного контроля, и существуют разные направления, где можно выстроить более тесное взаимодействие между обществом и полицией, поскольку полиция — это часть общества. С точки зрения обеспечения общественной безопасности такое сотрудничество можно развивать и выводить на более высокий уровень", — добавил депутат.

Он также отметил, что в ряде направлений нехватку кадров частично компенсируют современные технологии — например, камеры в крупных городах позволяют снижать нагрузку на сотрудников ДПС. В то же время в вопросах выявления и пресечения незаконного оборота алкоголя, табака и наркотиков, по его мнению, важно выстраивать более широкий формат взаимодействия с гражданским обществом. Именно в этих сферах, считает депутат, участие общественности может быть особенно востребовано.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
