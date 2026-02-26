Система законотворчества в РФ дает сбои: последствия выходят за пределы кабинетов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Законы в России принимаются без проверки на практике, что приводит к конфликтам норм и массовым жалобам граждан, заявил юрист, публицист Юрий Городненко. О системных проблемах законотворчества он рассказал в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

По словам Городненко, ключевая проблема российской законодательной системы заключается в отсутствии полноценной проверки законопроектов до их вступления в силу. Он подчеркнул, что без тестирования на практике нормы начинают конфликтовать между собой, а граждане вынуждены искать защиту в судах.

"Прежде чем принимать закон, необходимо проводить его апробацию в реальных условиях и учитывать мнение людей. Важно понять, что конкретный законопроект дает гражданам, работает он или нет, приносит пользу или вред, не вступает ли в конфликт с другими нормами. То есть прежде чем вводить закон, нужно увидеть, как реальные люди его на себе ощущают. Это целая система — обширный свод правил того, как это должно быть реализовано", — пояснил Городненко.

Юрист отметил, что вместо системной проработки документы нередко принимаются в спешке. По его словам, инициатива может исходить от ведомств без должной общественной и профессиональной дискуссии, а последствия приходится устранять уже постфактум.

"А как у нас принимаются законы? Поступила от какого-то ведомства установка — давайте примите, или просто бросили законопроект, и он пошел. Точно так же сейчас мы сталкиваемся с ситуацией от наших участников СВО, которые массово жалуются, что принятые законы не работают. И приходится чуть ли не на прямой линии к президенту обращаться, чтобы в ручном режиме что-то менять.", — добавил он.

Он считает, что подобная практика подрывает доверие к правовой системе и формирует зависимость от так называемого "ручного режима" управления, когда исправление ошибок происходит через обращения к высшему руководству страны, а не через отлаженные механизмы правоприменения.

Полная запись разговора с Юрием Городненко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
