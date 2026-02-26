Лед под ногами обернулся больничным: эти действия помогут заставить ответственных платить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Для получения компенсации за травму из-за гололеда необходимо установить организацию, отвечающую за уборку территории, составить акт с участием свидетелей, зафиксировать вред здоровью в медучреждении и обратиться в суд. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала сопредседатель некоммерческого партнерства "Управдом", эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова.

гололед
Фото: freepik.com by another69, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
гололед

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что пострадавшие из-за гололеда россияне имеют право на денежную компенсацию, включающую затраты на лечение, утраченный заработок, расходы на реабилитацию, услуги юристов и моральный вред.

Юнисова пояснила, что возможность получения компенсации за травму из-за гололеда существует, однако добиться ее на практике удается крайне редко. Главная сложность заключается в определении организации, ответственной за уборку конкретного участка, где произошло падение.

"За уборку общественных пространств, улиц и пешеходных зон, которые относятся не к дворовым территориям, а к улично-дорожной сети, отвечает одна организация. А за уборку придомовых территорий — управляющая организация. Первое, что нужно сделать — установить, в чьем ведении находится данный участок, где произошла травма. Без этого все дальнейшие действия не имеют смысла, поскольку предъявлять претензии будет просто некому", — пояснила эксперт.

После того как ответственная организация установлена, необходимо документально зафиксировать факт происшествия. Юнисова подчеркнула, что это требует составления акта с участием свидетелей, которые смогут подтвердить обстоятельства падения.

"Нужно сразу же составить акт, зафиксировать, что именно в данном месте и по каким причинам произошла травма. Это нужно делать либо с представителем организации, либо со свидетелями-очевидцами, которые могут подтвердить и поставить свою подпись в таком акте. Как правило, у пострадавших возникают затруднения и на этом этапе — найти свидетелей, готовых участвовать в оформлении документов, бывает непросто", — отметила Юнисова.

Эксперт подчеркнула, что после фиксации происшествия необходимо обратиться с требованием о возмещении ущерба, приложив документы, подтверждающие травму, утрату трудоспособности и вред здоровью. Однако рассчитывать на добровольную выплату не стоит.

"В данном случае речь идет исключительно о судебном порядке взыскания, поскольку добровольно ответственность за такой ущерб никто не признает. Если у пострадавшего имеется страховка, он может сначала обратиться в страховую компанию. Однако в большинстве ситуаций, включая те, где страховка отсутствует, урегулирование вопроса возможно только через суд. Для этого потребуется собрать полный пакет документов, подтверждающих факт травмы, ее последствия в виде утраты трудоспособности и вреда здоровью, а также причинно-следственную связь с ненадлежащим содержанием территории", — сказала она.

По словам Юнисовой, при обращении за медицинской помощью травма классифицируется как производственная или бытовая. К производственным относятся травмы, полученные на рабочем месте или по пути на работу, — для них действует особый порядок оформления, и больничный лист выдается с первого дня. При бытовой травме, включая падения из-за гололеда, листок нетрудоспособности оформляется спустя три дня.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
