Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах

Общество

Февраль в столице завершится без погодных сюрпризов: зима не отступит резко, но и экстремальных холодов не принесёт. Температурный фон постепенно вернётся к привычным для этого времени значениям. 

Природа зимой
Фото: https://unsplash.com by Pigoff PhotographY is licensed under Free
Природа зимой

По словам метеоролога информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой в центре европейской части России до конца месяца сохранится относительно спокойная обстановка. Существенных колебаний температуры или резких атмосферных фронтов не прогнозируется. Погода будет близка к климатической норме, характерной для конца февраля.

Морозы по ночам и умеренный дневной фон

В ночные часы жителей региона ждут лёгкие морозы.

"В ночные часы сохранятся легкие морозы, в пределах минус два-восемь градусов, дневная температура будет от плюс одного до минус пяти градусов", — пояснила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Днём столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, временами уходя в слабый минус. Такие показатели соответствуют средним многолетним значениям и не выходят за рамки обычной зимней картины. Погода останется стабильной, без резких перепадов.

Снег и атмосферное давление

Небольшие осадки в виде снега ещё возможны, однако мощных снегопадов, подобных недавним, синоптики не ожидают. Ситуация будет развиваться спокойно, без интенсивных циклонов. Это позволит избежать серьёзных транспортных и коммунальных осложнений.

Атмосферное давление, по оценке специалиста, начнёт постепенно расти. Такая тенденция создаёт предпосылки для более устойчивой и сухой погоды. Постепенное приближение температуры к климатической норме станет одним из признаков смены сезона. Об этом сообщает MosTime.

Первая оттепель на горизонте

Начало марта может принести первые признаки весеннего потепления. "Более вероятна оттепель в первых числах марта, температура может повышаться до плюс одного градуса. Это сегодняшнее видение процесса, а как дальше будет развиваться погода, посмотрим. Будем надеяться, что весна календарная нас не обманет", — отметила синоптик.

Пока речь идёт лишь о предварительном прогнозе, основанном на текущих данных. Однако уже сейчас можно говорить о постепенном смягчении погодных условий. Зима завершится без резких контрастов, уступая место более мягкому началу весны.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
