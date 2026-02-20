В Госдуме объяснили отсутствие медалей у российских фигуристов на Олимпиаде

Сокращенный состав сборной значительно усложнил выступление российских фигуристов на Олимпиаде, создав для спортсменов дополнительные трудности и повышенное давление. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Фото: Телеграм-канал "Фигурное катание Челябинская область" by Максим Шмаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аделия Петросян

Ранее сообщалось, что впервые с 1960 года российские и советские фигуристы не завоевали ни одной медали на Олимпиаде.

Журова объяснила, что реакция на выступление российских фигуристов во многом объясняется высокими ожиданиями болельщиков, привыкших к стабильным победам сборной на международной арене. Она подчеркнула, что команда выступала в условиях существенных ограничений, Россия не имела возможности заявить полный состав и не представила парные дисциплины, которые традиционно были сильной стороной отечественного фигурного катания.

"Если бы наши спортсмены не поехали на Олимпиаду, на Западе бы появились заявления, что в России спорта больше нет. Реакция болельщиков понятна, но надо учитывать условия, в которых команда выступала: без пар и всего с одним спортсменом в одиночных дисциплинах. Раньше у нас было по три участника, мы конкурировали даже внутри сборной, поэтому результаты тех лет невозможно сравнивать с нынешней ситуацией. Команда была неполной, и это объективно осложнило выступление", — сказала Журова.

По ее словам, отсутствие привычного кадрового ресурса значительно увеличило нагрузку на каждого спортсмена. Малейшая ошибка становилась решающей, поскольку заменить или подстраховать друг друга, как это было в прошлые годы, возможности не было. Журова подчеркнула, что молодые фигуристы оказались под повышенным вниманием и давлением, которое усиливалось и ожиданиями общественности, и непростой соревновательной ситуацией.

"Ребята старались максимально, но ошибки все-таки были, и это надо признать. У наших спортсменов случались недочеты, тогда как соперники откатали программы чисто, и это во многом определило результат. Раньше, если одна фигуристка ошибалась, другая могла компенсировать и выиграть — у нас всегда был сильный резерв, как в лучшие годы российского фигурного катания. Сейчас такого запаса не было, и каждый понимал, что несет на себе всю ответственность за итоговый результат", — добавила парламентарий.

Журова подчеркнула, что ситуация на Олимпиаде показала абсурдность продолжающегося недопуска российских спортсменов. По ее словам, формально у России нет медалей, но многие призовые места заняли спортсмены, которые являются воспитанниками российской школы, но выступают за другие сборные. По ее словам, Международная федерация сталкивается с тем, что недопуск российских фигуристов приводит к тому, что сильные спортсмены уезжают и продолжают выигрывать под флагами других стран.