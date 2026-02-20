Сибирские вузы покоряют сердца и умы африканских студентов

Российско-африканские межвузовские программы, русский язык и инженерные международные классы в африканских школах, плюс — прицел на сдачу ЕГЭ учениками из стран Сахеля — Центр народной дипломатии, попечителем которого является новосибирская ГК "Расцветай", проявляет себя как эффективный оператор по продвижению российского образования южнее Сахары.
Вопрос подготовки кадров принципиален для развития экономики каждого государства. Более того, прослеживается прямая связь между образованием и достижением не только технологического, но и идеологического суверинитета страны. И это для большинства африканских стран является важнейшим фактором, определяющим расстановку внешнеполитических приоритетов в текущей геополитической обстановке. Поэтому задача продвижения российского образования в Африке была поставлена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным среди наших приоритетных внешнеполитических задач в русле укрепления российско-африканских отношений. Выгоды России от разворота систем образования стран Африки к российским стандартам очевидны. И речь не только о возможностях "мягкой силы", но и о распространении в Африке российских технологий — в противовес западным, а также турецким и китайским акторам, которые также активно включились в "борьбу за Африку".
Во времена Советского союза большинство стран Африки были ориентированы на получение профессионального образования в России, русский язык входил в учебную программу многих школ по всему континенту. Однако за то время, что Россия была сосредоточена на своих внутренних делах, позиции российского образования в Африке были в значительной мере утрачены. Между тем, статистика показывает, что большинство африканцев сейчас предпочитают получать высшее образование за рубежом. Очевидно, что самыми популярными направлениями являются Европа и США — в их пользу говорят и многолетняя западная пропаганда, и такой фактор, как знание языка (в качестве наследства от бывших метрополий). Тем не менее престиж российского образования в Африке и в настоящее время высок. Однако количество приезжающих в Россию африканских студентов несравнимо с тем, что было в советское время. К тому же, в основном, к нам едут по квотам российского правительства. Между тем, как показывает практика Центра народной дипломатии (ЦНД), ситуацию не только нужно, но и можно менять. Всего за год работы Центра в Буркина-Фасо и Нигере количество студентов, приехавших из этих стран в Россию, выросло в пять раз, причём значительная часть из них прибыли по целевому набору — то есть с оплатой обучения за счёт будущего работодателя в Африке.
Безусловно, в основе таких весомых результатов лежат усилия Центра по распространению на континенте информации о перспективах получения высшего образования в современной России, знакомства с её реалиями и предоставление возможности заблаговременно выучить русский язык. В феврале текущего года количество изучающих русский благодаря различным программам, реализуемым при поддержке ЦНД в Буркина-Фасо, Нигере, Гвинее, Гане и Ливии, приблизилось к 1000 человек. Важно отметить, что русский преподаётся не только на базе представительств ЦНД, но и активно внедряется, усилиями Центра, в вузовские и школьные программы. Например, в Гане в проект включились уже 5 школ. Для полноценного введения дисциплины в школьную программу в масштабах страны, необходимо начать подготовку местных преподавателей. С этой целью запланировано открытие отделения русского языка на базе Университета Виннеба, сейчас обсуждаются детали процесса, который будет осуществляться при методической поддержке партнёров ЦНД — Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. Короленко и Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского.
В январе 2026 года Центр народной дипломатии подписал в Буркина-Фасо давно ожидаемые соглашения сразу с двумя министерствами — просвещения и образования. Это позволило запустить совместно с НГУ пилотный проект инженерного класса. Идея проекта была представлена и высоко оценена в Министерстве энергетики России в конце 2025 года. И вот уже спустя несколько месяцев первый международный класс стартовал на базе Регионального научного лицея в Уагадугу.
В Буркина-Фасо система школьного образования рассчитана на 13 лет обучения, российский проект охватывает старшее звено — 11-13 классы. Для запуска программы были отобраны 35 учеников — из 600 (!) подавших заявки. Первый год будет посвящён интенсивному освоению русского языка, а последующие два — профильным математике и физике, причём их преподавание будет вестись сразу на русском. В процессе набора находится аналогичный класс в одной из школ Ганы. В других странах присутствия ЦНД — Нигере, Гвинее, Намибии пока определяются с будущей площадкой для запуска проекта.
А в Нигере ведутся переговоры о переработке образовательной программы одной из частных средних школ под российские стандарты, чтобы выпускники могли получать российские аттестаты о среднем образовании и сдавать ЕГЭ. Партнёром школы планирует выступить Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).
У новосибирского вуза уже есть удачные старты в Африке — второй год НГТУ осуществляет набор африканских студентов на свой подготовительный факультет инженерного профиля. В этом году инженерные подфаки НГТУ действуют уже четырёх странах Африки: по две площадки в Буркина-Фасо и Гане, а также на базе местных вузов-партнёров в Нигере и Гвинее. И сейчас ведутся переговоры об открытии седьмого подфака — в Мали.
И НГТУ — не единственный вуз, активно осваивающий образовательное пространство Африки в таком формате. Новосибирский государственный университет готовит на базе представительства ЦНД в Буркина-Фасо абитуриентов к поступлению по медико-биологическому профилю. А Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий открыл свой аграрный подфак на площадке Университета им. Нельсона Манделы в Конакри, Гвинея.
То есть на текущий момент новосибирские вузы представлены в странах Африки восьмью подготовительными факультетами, программой инженерного международного класса, а ещё Университет биотехнологий обсуждает с госструктурами Буркина-Фасо дорожную карту открытия в Уагадугу зеркальной учебно-исследовательской лаборатории сельскохозяйственного профиля.
Все эти процессы — хорошая заявка на сближение российской системы образования с системами стран Африки. Перспектива такого сближения — уверенный разворот Африки в сторону России в сфере подготовки кадров и очевидная лояльность этих кадров к российским технологиям и нашей стране в целом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.