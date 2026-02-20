Сибирские вузы покоряют сердца и умы африканских студентов

Российско-африканские межвузовские программы, русский язык и инженерные международные классы в африканских школах, плюс — прицел на сдачу ЕГЭ учениками из стран Сахеля — Центр народной дипломатии, попечителем которого является новосибирская ГК "Расцветай", проявляет себя как эффективный оператор по продвижению российского образования южнее Сахары.

Фото: Пресс-служба Центра народной дипломатии is licensed under public domain Африканские школьники в классе

Вопрос подготовки кадров принципиален для развития экономики каждого государства. Более того, прослеживается прямая связь между образованием и достижением не только технологического, но и идеологического суверинитета страны. И это для большинства африканских стран является важнейшим фактором, определяющим расстановку внешнеполитических приоритетов в текущей геополитической обстановке. Поэтому задача продвижения российского образования в Африке была поставлена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным среди наших приоритетных внешнеполитических задач в русле укрепления российско-африканских отношений. Выгоды России от разворота систем образования стран Африки к российским стандартам очевидны. И речь не только о возможностях "мягкой силы", но и о распространении в Африке российских технологий — в противовес западным, а также турецким и китайским акторам, которые также активно включились в "борьбу за Африку".

Во времена Советского союза большинство стран Африки были ориентированы на получение профессионального образования в России, русский язык входил в учебную программу многих школ по всему континенту. Однако за то время, что Россия была сосредоточена на своих внутренних делах, позиции российского образования в Африке были в значительной мере утрачены. Между тем, статистика показывает, что большинство африканцев сейчас предпочитают получать высшее образование за рубежом. Очевидно, что самыми популярными направлениями являются Европа и США — в их пользу говорят и многолетняя западная пропаганда, и такой фактор, как знание языка (в качестве наследства от бывших метрополий). Тем не менее престиж российского образования в Африке и в настоящее время высок. Однако количество приезжающих в Россию африканских студентов несравнимо с тем, что было в советское время. К тому же, в основном, к нам едут по квотам российского правительства. Между тем, как показывает практика Центра народной дипломатии (ЦНД), ситуацию не только нужно, но и можно менять. Всего за год работы Центра в Буркина-Фасо и Нигере количество студентов, приехавших из этих стран в Россию, выросло в пять раз, причём значительная часть из них прибыли по целевому набору — то есть с оплатой обучения за счёт будущего работодателя в Африке.

Безусловно, в основе таких весомых результатов лежат усилия Центра по распространению на континенте информации о перспективах получения высшего образования в современной России, знакомства с её реалиями и предоставление возможности заблаговременно выучить русский язык. В феврале текущего года количество изучающих русский благодаря различным программам, реализуемым при поддержке ЦНД в Буркина-Фасо, Нигере, Гвинее, Гане и Ливии, приблизилось к 1000 человек. Важно отметить, что русский преподаётся не только на базе представительств ЦНД, но и активно внедряется, усилиями Центра, в вузовские и школьные программы. Например, в Гане в проект включились уже 5 школ. Для полноценного введения дисциплины в школьную программу в масштабах страны, необходимо начать подготовку местных преподавателей. С этой целью запланировано открытие отделения русского языка на базе Университета Виннеба, сейчас обсуждаются детали процесса, который будет осуществляться при методической поддержке партнёров ЦНД — Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. Короленко и Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского.

В январе 2026 года Центр народной дипломатии подписал в Буркина-Фасо давно ожидаемые соглашения сразу с двумя министерствами — просвещения и образования. Это позволило запустить совместно с НГУ пилотный проект инженерного класса. Идея проекта была представлена и высоко оценена в Министерстве энергетики России в конце 2025 года. И вот уже спустя несколько месяцев первый международный класс стартовал на базе Регионального научного лицея в Уагадугу.

В Буркина-Фасо система школьного образования рассчитана на 13 лет обучения, российский проект охватывает старшее звено — 11-13 классы. Для запуска программы были отобраны 35 учеников — из 600 (!) подавших заявки. Первый год будет посвящён интенсивному освоению русского языка, а последующие два — профильным математике и физике, причём их преподавание будет вестись сразу на русском. В процессе набора находится аналогичный класс в одной из школ Ганы. В других странах присутствия ЦНД — Нигере, Гвинее, Намибии пока определяются с будущей площадкой для запуска проекта.

А в Нигере ведутся переговоры о переработке образовательной программы одной из частных средних школ под российские стандарты, чтобы выпускники могли получать российские аттестаты о среднем образовании и сдавать ЕГЭ. Партнёром школы планирует выступить Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).

У новосибирского вуза уже есть удачные старты в Африке — второй год НГТУ осуществляет набор африканских студентов на свой подготовительный факультет инженерного профиля. В этом году инженерные подфаки НГТУ действуют уже четырёх странах Африки: по две площадки в Буркина-Фасо и Гане, а также на базе местных вузов-партнёров в Нигере и Гвинее. И сейчас ведутся переговоры об открытии седьмого подфака — в Мали.

И НГТУ — не единственный вуз, активно осваивающий образовательное пространство Африки в таком формате. Новосибирский государственный университет готовит на базе представительства ЦНД в Буркина-Фасо абитуриентов к поступлению по медико-биологическому профилю. А Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий открыл свой аграрный подфак на площадке Университета им. Нельсона Манделы в Конакри, Гвинея.

То есть на текущий момент новосибирские вузы представлены в странах Африки восьмью подготовительными факультетами, программой инженерного международного класса, а ещё Университет биотехнологий обсуждает с госструктурами Буркина-Фасо дорожную карту открытия в Уагадугу зеркальной учебно-исследовательской лаборатории сельскохозяйственного профиля.

Все эти процессы — хорошая заявка на сближение российской системы образования с системами стран Африки. Перспектива такого сближения — уверенный разворот Африки в сторону России в сфере подготовки кадров и очевидная лояльность этих кадров к российским технологиям и нашей стране в целом.