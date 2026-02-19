Российский производитель детской одежды рассказал, как одевать ребёнка в экстремальные снегопады и морозы

Российский бренд детской одежды Shery Sheff напомнил родителям о правилах экипировки детей в период экстремальных морозов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Комплект приданого новорождённого

По словам директора по производству компании, ключевым принципом остаётся многослойность и правильный подбор материалов.

Директор по производству SherySheff Елена Малахова рассказала, что при температуре ниже -20°C особенно важно использовать три функциональных слоя: базовый влагоотводящий, утепляющий и защитный внешний. "Главная ошибка — хлопковое бельё на голое тело. Хлопок впитывает влагу и охлаждает ребёнка. Первый слой должен быть синтетическим или с добавлением шерсти мериноса", отмечает эксперт.

Второй слой отвечает за сохранение тепла: флис или современные утеплители. Верхний слой должен защищать от ветра и осадков, при этом сохранять паропроницаемость.

По словам специалиста, важно учитывать активность ребёнка: для подвижных игр утеплителя требуется меньше, чем для прогулки в коляске. Также родителям советуют уделять внимание защите конечностей — варежки, тёплые носки и обувь с запасом по стельке обязательны в сильные морозы.

Эксперт подчёркивает: правильно подобранная одежда позволяет гулять даже в суровую зиму без риска переохлаждения и перегрева.