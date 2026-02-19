Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долгий конфликт вокруг Украины — расчёт на износ: кому выгодно затягивание
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее
Я другой, но актёр — по-прежнему основа: Пётр Орлов, художественный руководитель Театра Всеволода Шиловского
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве

Российский производитель детской одежды рассказал, как одевать ребёнка в экстремальные снегопады и морозы

Общество

Российский бренд детской одежды Shery Sheff напомнил родителям о правилах экипировки детей в период экстремальных морозов.

Комплект приданого новорождённого
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Комплект приданого новорождённого

По словам директора по производству компании, ключевым принципом остаётся многослойность и правильный подбор материалов.

Директор по производству SherySheff Елена Малахова рассказала, что при температуре ниже -20°C особенно важно использовать три функциональных слоя: базовый влагоотводящий, утепляющий и защитный внешний. "Главная ошибка — хлопковое бельё на голое тело. Хлопок впитывает влагу и охлаждает ребёнка. Первый слой должен быть синтетическим или с добавлением шерсти мериноса", отмечает эксперт.

Второй слой отвечает за сохранение тепла: флис или современные утеплители. Верхний слой должен защищать от ветра и осадков, при этом сохранять паропроницаемость.

По словам специалиста, важно учитывать активность ребёнка: для подвижных игр утеплителя требуется меньше, чем для прогулки в коляске. Также родителям советуют уделять внимание защите конечностей — варежки, тёплые носки и обувь с запасом по стельке обязательны в сильные морозы.

Эксперт подчёркивает: правильно подобранная одежда позволяет гулять даже в суровую зиму без риска переохлаждения и перегрева.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Садоводство, цветоводство
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Красота и стиль
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Долгий конфликт вокруг Украины — расчёт на износ: кому выгодно затягивание
Мороз трещит, а корни крепнут: зимний приём, который делает ягоды малины крупнее
Бьюти-консервация: правило закрывать сыворотку кремом работает не для всех
Смертный приговор за красоту: раскрыта правда о болезнях самых модных пород собак
Подъезд за ваши деньги превращается в руины: один документ меняет тон разговора с УК
Усталость в ногах — тревожный знак: какие упражнения разгружают колени и бедра
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Соседи больше не заглядывают во двор: эти 3 лианы создают живой забор за одно лето
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.