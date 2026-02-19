Российский производитель детской одежды рассказал, как одевать ребёнка в экстремальные снегопады и морозы

Российский бренд детской одежды Shery Sheff напомнил родителям о правилах экипировки детей в период экстремальных морозов.
По словам директора по производству компании, ключевым принципом остаётся многослойность и правильный подбор материалов.
Директор по производству SherySheff Елена Малахова рассказала, что при температуре ниже -20°C особенно важно использовать три функциональных слоя: базовый влагоотводящий, утепляющий и защитный внешний. "Главная ошибка — хлопковое бельё на голое тело. Хлопок впитывает влагу и охлаждает ребёнка. Первый слой должен быть синтетическим или с добавлением шерсти мериноса", отмечает эксперт.
Второй слой отвечает за сохранение тепла: флис или современные утеплители. Верхний слой должен защищать от ветра и осадков, при этом сохранять паропроницаемость.
По словам специалиста, важно учитывать активность ребёнка: для подвижных игр утеплителя требуется меньше, чем для прогулки в коляске. Также родителям советуют уделять внимание защите конечностей — варежки, тёплые носки и обувь с запасом по стельке обязательны в сильные морозы.
Эксперт подчёркивает: правильно подобранная одежда позволяет гулять даже в суровую зиму без риска переохлаждения и перегрева.
Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.