Telegram кормит тысячи компаний: неочевидное последствие блокировки мессенджера

Общество

Telegram уже стал инфраструктурой для малого и среднего бизнеса, и его отключение без альтернативы может оставить предпринимателей без инструмента продвижения, отметил генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский. О возможной блокировке мессенджера и ее экономических последствиях он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Раевский подчеркнул, что для многих пользователей Telegram давно перестал быть просто мессенджером. По его словам, платформа используется не только для общения, но и как рабочий инструмент и канал продвижения.

"Многие спользуют Telegram не только как платформу для общения. Там много каналов, где представлены различные мнения. Для многих это бизнес, потому что те, кто ведет эти каналы, они продвигают свой товар, продукт", — пояснил Раевский.

Он обратил внимание, что возможная блокировка без сопоставимой альтернативы может повторить ситуацию с запрещенными в России социальными сетями, когда аудитория не перетекает автоматически на другие площадки, а предприниматели теряют доступ к клиентам.

Полная запись разговора с Алексеем Раевским будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
