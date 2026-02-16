Рост тарифов ЖКУ хотят заморозить до 2028 года: какую судьбу ждет новая инициатива

Законопроект о введении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до 2028 года вряд ли будет принят, поскольку его реализация столкнется с сопротивлением ресурсоснабжающих организаций. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Оплата ЖКХ

Ранее депутаты Государственной Думы подготовили законопроект, который предусматривает введение моратория на увеличение платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года.

Федорук отметил, что инициатива о введении моратория на повышение тарифов не является новой — подобное предложение уже выдвигалось ранее, но не было поддержано. По его словам, эта тема регулярно возвращается в общественную повестку, особенно накануне выборов, когда депутаты стремятся продемонстрировать внимание к социально значимым вопросам.

"Ранее с таким предложением о заморозке повышения тарифов на ЖКХ выступил Сергей Степашин, будучи руководителем Счетной палаты Российской Федерации. Тогда его предложение не услышали. А сейчас, накануне выборов в Государственную Думу, многие депутаты пытаются заявить о себе, предложив законопроекты, которые хорошо воспринимаются населением. В том числе и эту инициативу, которую выдвинул член КПРФ Юрий Афонин", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что даже при высокой социальной привлекательности законопроекта вероятность его принятия крайне мала. По словам эксперта, представители ресурсоснабжающих компаний будут активно возражать, объясняя, что без роста тарифов коммунальная инфраструктура окажется под угрозой разрушения.

"Ресурсники будут настаивать, что их сети и оборудование уже сейчас находятся в критическом состоянии. Если не повышать тарифы, начнется коллапс — невозможно будет ни обслуживать, ни ремонтировать коммуникации. Депутаты, вероятнее всего, согласятся с доводами, что сейчас нужно не сдерживать рост цен, а вкладывать больше средств в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Поэтому принятие такого закона выглядит малореальным", — пояснил он.

Федорук также напомнил, что повышение тарифов в России происходит дважды в год — в январе и июле, при этом для каждого региона установлены собственные предельные индексы. Он отметил, что решение о корректировке принимается на региональном уровне, и единый подход по всей стране невозможен из-за различий в экономических условиях и состоянии коммунальных систем.