Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения

Нотариальное удостоверение необходимо при оформлении доверенностей, завещаний, брачных договоров и сделок с долями недвижимости, иначе документы могут признать недействительными. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нотариус и клиенты

По словам адвоката, далеко не все документы подлежат обязательному нотариальному удостоверению, однако в ряде случаев без него обойтись невозможно. В первую очередь это касается доверенностей, сделок с долями недвижимости, брачных договоров и завещаний. Без нотариального заверения такие документы просто не будут иметь юридической силы.

"Например, генеральная доверенность обязательно оформляется у нотариуса. То же самое касается сделок купли-продажи, разрешений на выезд ребенка, завещаний, брачных договоров и операций с долями недвижимости. Если доверенность или разрешение оформлено просто от руки, без нотариуса, такие документы не примут ни в одной инстанции", — объяснил Князев.

При этом адвокат подчеркнул, что договор аренды не требует нотариального удостоверения. Если он заключен на срок до года, его не нужно регистрировать ни у нотариуса, ни в налоговых органах. В то же время Князев отметил, что некоторые документы, хотя закон этого и не требует, все же лучше удостоверять у нотариуса — например, расписки, договоры займа и оказания услуг, поскольку это снижает риск споров и упрощает защиту прав сторон в суде.

"Если спор все-таки дойдет до суда, нотариальное удостоверение показывает, что обе стороны согласились с условиями, и есть официальный свидетель этого — нотариус. Когда документ не заверен, каждая из сторон может доказывать свою правоту иначе, что осложняет процесс. С нотариусом, как правило, проще — такие договоры реже оспариваются, и суд быстрее признает их законными", — подчеркнул адвокат.

Князев добавил, что хотя для некоторых сделок нотариальное заверение является лишь рекомендацией, практика показывает: оформленные у нотариуса документы повышают доверие между сторонами и защищают их от возможных споров в будущем.