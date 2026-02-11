Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз
В Госдуме оценили риск рецессии в российской экономике
Олимпийские перспективы сужаются: пауза в лёгкой атлетике бьёт по будущему
Без мозга, но по расписанию: кораллы нашли способ пережить самоуничтожение
Брюссель определился с фаворитом: способен ли кто-то изменить исход выборов на Украине
Жесткие заявления из Брюсселя остались без ответа: что стоит за молчанием Москвы
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью

Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения

Общество

Нотариальное удостоверение необходимо при оформлении доверенностей, завещаний, брачных договоров и сделок с долями недвижимости, иначе документы могут признать недействительными. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

нотариус и клиенты
Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
нотариус и клиенты

По словам адвоката, далеко не все документы подлежат обязательному нотариальному удостоверению, однако в ряде случаев без него обойтись невозможно. В первую очередь это касается доверенностей, сделок с долями недвижимости, брачных договоров и завещаний. Без нотариального заверения такие документы просто не будут иметь юридической силы.

"Например, генеральная доверенность обязательно оформляется у нотариуса. То же самое касается сделок купли-продажи, разрешений на выезд ребенка, завещаний, брачных договоров и операций с долями недвижимости. Если доверенность или разрешение оформлено просто от руки, без нотариуса, такие документы не примут ни в одной инстанции", — объяснил Князев.

При этом адвокат подчеркнул, что договор аренды не требует нотариального удостоверения. Если он заключен на срок до года, его не нужно регистрировать ни у нотариуса, ни в налоговых органах. В то же время Князев отметил, что некоторые документы, хотя закон этого и не требует, все же лучше удостоверять у нотариуса — например, расписки, договоры займа и оказания услуг, поскольку это снижает риск споров и упрощает защиту прав сторон в суде.

"Если спор все-таки дойдет до суда, нотариальное удостоверение показывает, что обе стороны согласились с условиями, и есть официальный свидетель этого — нотариус. Когда документ не заверен, каждая из сторон может доказывать свою правоту иначе, что осложняет процесс. С нотариусом, как правило, проще — такие договоры реже оспариваются, и суд быстрее признает их законными", — подчеркнул адвокат.

Князев добавил, что хотя для некоторых сделок нотариальное заверение является лишь рекомендацией, практика показывает: оформленные у нотариуса документы повышают доверие между сторонами и защищают их от возможных споров в будущем.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Telegram превратился в пульт управления терактами, но его полной блокировки не будет Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
Свет от галактик исчезает по дороге: расширение Вселенной крадёт краски космоса
Худеют не от диет, а от спокойствия: 3 упражнения, что дают быстрый эффект
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения
Блины подгорают без предупреждения: антипригарное покрытие скрывает главную проблему
Германия переплатила десятки миллиардов евро после отказа от российской нефти
Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз
Бессонница приходит вместе с тревогой: приём, который останавливает оба состояния
Telegram превратился в пульт управления терактами, но его полной блокировки не будет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.