Школа без домашних заданий: сработает ли инициатива с единым правилом для всех школ

Отмена обязательной проверки домашних заданий не должна решаться на уровне парламента, поскольку это вопрос профессиональной педагогической практики. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ домашнее задание

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил оценивать школьников только за работу на уроках и контрольные, а домашние задания использовать для закрепления материала, сняв с учителей обязанность их проверки.

Порядок проверки домашних заданий должен определяться внутри профессионального педагогического сообщества и с учетом конкретных условий обучения, считает Комков. По его словам, подход к домашней работе зависит от возраста учеников и особенностей учебной дисциплины, поэтому единая модель для всех школ и классов невозможна.

"Все вопросы, связанные с организацией и оценкой домашних заданий, должны решать педагоги. Они носят индивидуальный характер и зависят прежде всего от возрастных категорий. В разной возрастной категории к выполнению домашних заданий необходимо подходить по-разному. В пятых, шестых, седьмых классах подход должен отличаться, и по разным предметам критерии также должны быть разными", — отметил он.

Профессор уточнил, что в точных науках акцент делается на корректности и точности выполнения, в гуманитарных дисциплинах — на грамотности и логике изложения. Кроме того, часть заданий может носить творческий характер и использоваться как инструмент развития, а не как элемент строгой отчетности.

"Вопрос о том, оценивать ли домашние задания и по каким критериям это делать, решает учитель, конкретный педагог. Где-то домашние задания могут вообще не оцениваться, по каким-то предметам можно не ставить оценку. Учитель может дать задание творческого характера и посмотреть на его исполнение — пожурить за не очень хорошее выполнение или, наоборот, похвалить и отметить какими-то специальными знаками отличия. Каждый педагог в этих вопросах подходит индивидуально", — подчеркнул Комков.

По словам профессора, законодателям следует сосредоточиться на более значимых проблемах системы образования. В первую очередь необходимо повышать заработную плату педагогов, снижать избыточную нагрузку и делать профессию учителя более привлекательной для молодых специалистов. Он подчеркнул, что в стране сохраняется серьезная нехватка кадров — порядка 250 тысяч педагогов, и именно решением этой проблемы необходимо заниматься в приоритетном порядке.