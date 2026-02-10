Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исключение ради Киева: чем опасна для ЕС идея частичного членства Украины
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Белоруссия в прицеле Запада: что скрывается за планами новой цветной революции
Автошколы готовятся к изменениям: порядок сдачи экзаменов на права могут пересмотреть
Цены на цветы к 14 февраля бьют прямо в сердце — но эти букеты в Кемерове сметут первыми
Новая волна простуд захлестнула Россию: что вызвало взрывной рост заболеваемости в феврале
Казачий код единства: опыт братства народов определил повестку 2026 года
Отпуск с риском для здоровья: что мешает россиянам лечиться за границей
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина

В Госдуме назвали причину пересмотра правил допуска россиян к Олимпийским играм

Общество

Международный олимпийский комитет начал менять подход к допуску российских спортсменов, устав от политического давления и бесконечных протестов, отметила Светлана Журова. О причинах смягчения позиции МОК олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам рассказала в эфире Pravda.Ru.

Международный олимпийский комитет
Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Международный олимпийский комитет

Журова отметила, что МОК оказался перегружен постоянными жалобами и требованиями, связанными с политическим давлением вокруг российских атлетов. По ее словам, ситуация дошла до того, что спортивную организацию фактически заставляли контролировать не только выступления спортсменов, но и их поведение за пределами арен.

"Думаю, что всем уже надоела эта агрессия и остервенение, с которыми Украина каждый раз пытается везде вставить свои две копейки. Постоянно подаются какие-то протесты: у кого-то поставлен лайк, у кого-то находится еще какой-то повод. Почему сейчас МОК начал смотреть на это с другой стороны? Потому что ему просто надоели эти протесты и комиссии, ведь все это требует денег и ресурсов, чтобы отслеживать буквально каждый лайк, поставленный российским спортсменом", — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что санкционная логика создала опасный прецедент, который может быть применен и к другим странам. По ее мнению, именно страх распространения этой практики стал одним из ключевых факторов пересмотра позиции МОК.

"Когда открыли этот ящик Пандоры, все начали задаваться вопросом: если по отношению к русским так можно, то почему нельзя так же по отношению к Израилю. Тогда возникает и другая логика — почему не отстранять сборную Америки, если ее правительство тоже совершает агрессивные действия, которые не всем в мире нравятся. В итоге от этого начинает страдать весь мировой спорт", — добавила Журова.

Полная запись разговора со Светланой Журовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Доставка больше не нужна: эта пицца готовится быстрее, чем привезут заказ
Доставка больше не нужна: эта пицца готовится быстрее, чем привезут заказ
Последние материалы
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Белоруссия в прицеле Запада: что скрывается за планами новой цветной революции
Бар без вывески внутри квартиры: настроение задаёт одна деталь за стойкой
Садовую дорожку собирают как пазл: аккуратный участок за выходные и без больших вложений
В Госдуме назвали причину пересмотра правил допуска россиян к Олимпийским играм
Автошколы готовятся к изменениям: порядок сдачи экзаменов на права могут пересмотреть
Цены на цветы к 14 февраля бьют прямо в сердце — но эти букеты в Кемерове сметут первыми
Новая волна простуд захлестнула Россию: что вызвало взрывной рост заболеваемости в феврале
Казачий код единства: опыт братства народов определил повестку 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.