В Госдуме назвали причину пересмотра правил допуска россиян к Олимпийским играм

Международный олимпийский комитет начал менять подход к допуску российских спортсменов, устав от политического давления и бесконечных протестов, отметила Светлана Журова. О причинах смягчения позиции МОК олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам рассказала в эфире Pravda.Ru.

Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Международный олимпийский комитет

Журова отметила, что МОК оказался перегружен постоянными жалобами и требованиями, связанными с политическим давлением вокруг российских атлетов. По ее словам, ситуация дошла до того, что спортивную организацию фактически заставляли контролировать не только выступления спортсменов, но и их поведение за пределами арен.

"Думаю, что всем уже надоела эта агрессия и остервенение, с которыми Украина каждый раз пытается везде вставить свои две копейки. Постоянно подаются какие-то протесты: у кого-то поставлен лайк, у кого-то находится еще какой-то повод. Почему сейчас МОК начал смотреть на это с другой стороны? Потому что ему просто надоели эти протесты и комиссии, ведь все это требует денег и ресурсов, чтобы отслеживать буквально каждый лайк, поставленный российским спортсменом", — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что санкционная логика создала опасный прецедент, который может быть применен и к другим странам. По ее мнению, именно страх распространения этой практики стал одним из ключевых факторов пересмотра позиции МОК.

"Когда открыли этот ящик Пандоры, все начали задаваться вопросом: если по отношению к русским так можно, то почему нельзя так же по отношению к Израилю. Тогда возникает и другая логика — почему не отстранять сборную Америки, если ее правительство тоже совершает агрессивные действия, которые не всем в мире нравятся. В итоге от этого начинает страдать весь мировой спорт", — добавила Журова.

