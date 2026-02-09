Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года

Годы учебы впустую? Причины, по которым выпускники отказываются от выбранной специальности

Общество

Выбор профессии у многих выпускников оказывается случайным и не связан с их реальными интересами или способностями, что впоследствии приводит к смене направления карьеры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог и карьерный консультант Анна Мухина.

Абьюз на работе
Фото: freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абьюз на работе

Ранее НИУ ВШЭ опубликовал статистический сборник "Индикаторы российского образования", согласно которому почти треть (33%) выпускников 2021–2023 годов, вышедших на рынок труда, работают не по полученной специальности.

Мухина отметила, что большинство абитуриентов в России делают выбор вуза и будущей профессии без осознания собственных интересов и склонностей. По ее словам, решение часто принимается исходя не из понимания будущей карьеры, а из доступности поступления, удобных экзаменов или советов родителей. Это нередко приводит к тому, что уже на первом курсе студенты понимают: выбранное направление им не подходит.

"Очень часто у нас выбирают специальность буквально не глядя. Поступают туда, куда проще сдать экзамены или где хватит баллов. Родители тоже оценивают — где престижнее, где есть возможность устроить ребенка. А когда человек оказывается в вузе, он уже на первом курсе начинает понимать, что вообще не туда попал и не видит себя в этой профессии", — рассказала психолог.

Она подчеркнула, что ключевой момент переосмысления профессии у студентов обычно наступает к третьему курсу, когда появляется первый реальный контакт с профессиональными дисциплинами и практикой. Именно в этот период многие впервые по-настоящему задумываются о будущем и оценивают, подходит ли им выбранная сфера.

"К третьему курсу возникает кризис профессионализации. Человек начинает понимать, чем именно ему предстоит заниматься, и принимает решение — продолжать или искать другой путь. Кто-то осознанно остается в профессии, а кто-то понимает, что терпеть это больше не может. Но большинство все же доучиваются, потому что родители считают: если поступил, значит, нужно закончить, неважно, нравится или нет", — пояснила Мухина.

По ее словам, даже после окончания университета многие выпускники не могут трудоустроиться по специальности, так как работодатели требуют опыт работы, которого у них нет. В результате молодые специалисты вынуждены идти туда, где берут без стажа, и постепенно закрепляются в совершенно иной сфере.

"Если выпускник не получил первый профессиональный опыт во время учебы, ему потом сложно устроиться по специальности. Тогда он устраивается туда, где берут, и иногда неожиданно находит себя в другой области. Кто-то потом получает второе образование уже осознанно, когда понимает, чего хочет на самом деле", — отметила психолог.

Мухина подчеркнула, что все зависит от самого человека и его готовности принимать решения. По ее словам, не стоит ждать чьих-то указаний — нужно самому осознанно выстраивать свою жизнь и карьеру. Она отметила, что важно не бояться менять направление, если становится ясно, что выбор был ошибочным, и заранее думать о том, как получить первый профессиональный опыт, чтобы не соглашаться потом на случайную работу.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
