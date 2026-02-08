Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Вечный спор о том, что именно не нравится мужчинам в женщинам и наоборот, получил очередное и довольно отрезвляющее подтверждение.

Что мужчинам не нравится в женщинах и наоборот
Фото: ChatGPT: Россияне описали идеалы мужчин и женщин by ChatGPT 5.2 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Что мужчинам не нравится в женщинах и наоборот

Полевое исследование, проведённое в 11 городах России компанией SocMediaTech по заказу социологической кафедры одного из вузов топ-20, показало: в вопросах симпатий и антипатий россияне предельно прямолинейны.

Прохожих на центральных улицах спрашивали, какие мужчины или женщины им не нравятся.

Почти 3000 респондентов старше 18 лет, 38% отказов и никакой анонимной мягкости формулировок — только быстрые, неотредактированные ответы.

Мужчины, как и в опросах 2020-2025 годов, прежде всего реагируют на внешний облик.

  • Более 58% опрошенных негативно оценили женскую полноту. СМИ ранее сообщали, что мужчины часто критикуют жён за лишний вес и целлюлит, появившиеся после свадьбы, родов или в процессе "вечного домохозяйства". Семейные психологи отмечают, что мужчины часто жалуются на "обабивание" жён, что становится причиной измен, так как они перестают видеть в них объект желания.
  • Измены или флирт "на стороне" в мужском антирейтинге стабильно занимают второе место.
  • Далее следуют жалобы на неухоженность и непривлекательность (либо крикливый стиль "деревенский порношик").
  • Мужчины не хотят видеть рядом с собой интеллектуальную пустоту и "примитивность".
  • Замыкает пятёрку меркантильность: женщины, которых, по словам респондентов, интересуют исключительно деньги и уровень дохода партнёра.

Женские ответы на вопрос "Какие мужчины вам не нравятся?" оказались ещё жёстче и куда более прагматичными.

  • Более 63% негативных формулировок сводились к образу "бедного неудачника" — мужчины, который не может или не хочет зарабатывать, экономит на всём и не способен обеспечить даже базовую стабильность.
  • Вторым по значимости женским раздражителем стала слабость — в самом широком смысле слова. Мужчины, не способные защитить, взять ответственность, проявить твёрдость характера, робкие в случае драки "за семью и дом", интимно несостоятельные.
  • Далее следуют бабники и хронические изменщики — те, рядом с кем, по признанию женщин, "постоянно ждёшь подвоха".
  • Затем — лень как образ жизни, диван и ожидание, что кто-то будет тянуть его вперёд.
  • Завершает антирейтинг интеллектуальная пустота — те самые мужчины "из гаража с пивком, ТВ и без интересов, с которым не о чем поговорить".

В сухом остатке картина выглядит предельно трезво.

  1. Мужчины по-прежнему ищут стройную, ухоженную и верную музу.
  2. Женщины ищут финансово и психологически состоятельную "каменную стену".

И если верить результатам опросов, обе стороны всё чаще смотрят друг на друга как на витрину. Желания — яркие, ожидания — высокие, запросы — реальные и честные. Но стекло между реальностью и идеалом кажется прочнее, чем хотелось бы.

Уточнения

Маскули́нность — совокупность телесных, психических и поведенческих особенностей, рассматриваемых как мужские. Во всех странах традиционным стандартам маскулинности (сила, смелость, отвага, рискованность, авторитарность, иерархичность) больше всего соответствуют вооружённые силы.

Семейная психология — раздел психологии, изучающий сущность брачно-семейных отношений, особенности их возникновения, становления, стабилизации и распада.

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
