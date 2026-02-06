Закон о работе во время болезни пугает бизнес: в чем юридическая ловушка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Соглашаясь на работу сотрудника во время болезни без больничного, работодатель фактически берет на себя ответственность за здоровье нетрудоспособного человека, отметил замдекана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. О юридических рисках инициативы разрешить удаленную работу во время болезни он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Женщина сидит за ноутбуком
Фото: freepik is licensed under public domain
Женщина сидит за ноутбуком

Ранее в Госдуме был представлен законопроект, предлагающий разрешить сотрудникам работать удаленно во время болезни без оформления больничного листа. 

Панкратов пояснил, что обсуждаемый законопроект основан на смешении базовых понятий и пока не дает четких юридических ориентиров ни работнику, ни работодателю. По его словам, трудоспособность и работоспособность в праве — разные категории, и это принципиально важно при оценке ответственности сторон.

Он подчеркнул, что при такой схеме именно работодатель оказывается в зоне максимальных рисков, поскольку фактически отвечает за состояние здоровья человека, официально признанного нетрудоспособным.

"Фактически работодатель берет на себя ответственность состояние здоровья своего работника в этот период. Это очень большой риск. Работодатель тридцать три раза подумает, прежде чем взять на себя такую ответственность", — отметил Панкратов.

Полная запись разговора с Владимиром Панкратовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
