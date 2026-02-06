Закон о работе во время болезни пугает бизнес: в чем юридическая ловушка

Соглашаясь на работу сотрудника во время болезни без больничного, работодатель фактически берет на себя ответственность за здоровье нетрудоспособного человека, отметил замдекана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. О юридических рисках инициативы разрешить удаленную работу во время болезни он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Ранее в Госдуме был представлен законопроект, предлагающий разрешить сотрудникам работать удаленно во время болезни без оформления больничного листа.

Панкратов пояснил, что обсуждаемый законопроект основан на смешении базовых понятий и пока не дает четких юридических ориентиров ни работнику, ни работодателю. По его словам, трудоспособность и работоспособность в праве — разные категории, и это принципиально важно при оценке ответственности сторон.

Он подчеркнул, что при такой схеме именно работодатель оказывается в зоне максимальных рисков, поскольку фактически отвечает за состояние здоровья человека, официально признанного нетрудоспособным.

"Фактически работодатель берет на себя ответственность состояние здоровья своего работника в этот период. Это очень большой риск. Работодатель тридцать три раза подумает, прежде чем взять на себя такую ответственность", — отметил Панкратов.

